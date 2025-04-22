الشارقة يكتسح عجمان برباعية صنعها فراس بالعربي

لم يجد الشارقة صعوبة في تحقيق الفوز على ضيفه عجمان بنتيجة عريضة "4-0" ضمن الجولة 22 لدوري أدنوك للمحترفين، رغم الندية التي أظهرها ضيفه في نصف الساعة الأولى التي تبادل فيها الفريقان الهجمات، ولعب فراس بالعربي دوراً مؤثراً في الفوز بصناعته جميع أهداف الشارقة التي جاءت على مدار الشوطين. وبهذا الفوز ارتفع رصيد الشارقة إلى 44 نقطة، وبقي عجمان عند 27 نقطة.

ضاعت أكثر من فرصة للشارقة خلال نصف الساعة الأولى عن طريق عثمان كمارا، ولعجمان عن طريق علي مدن، أبرزها رأسية مدن المرتدة من القائم الأيسر للحارس عادل الحوسني، ثم أنقذها ميلوني من خط المرمى. ومع دخول الشوط الأول في دقائقه الأخيرة، نجح قائد الشارقة وقلب دفاعه شاهين عبد الرحمن في "فك الشفرة" مسجلاً هدف السبق في الدقيقة 40 بلعبة رأسية من ركنية نفذها فراس بالعربي. وعاد بالعربي ليصنع الهدف الثاني قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للشوط (ق 44) بتمريرة ذهبية إلى عادل تعرابت، لم يجد صعوبة في تحويلها إلى المرمى.

لم يختلف الحال في الشوط الثاني، الذي ظهر فيه الشارقة بشكل أفضل بفضل تألق فراس بالعربي، الذي صنع معظم الهجمات والفرص أمام مرمى علي الحوسني. وكرر بالعربي "سيناريو" الشوط الأول بصناعة الهدف الثالث لـ لوان بيريرا، الذي حول الكرة بجسمه في المرمى (ق 62)، وعاد بالعربي ليصنع للمرة الرابعة هدفاً جديداً لزميله ماجد حسن (ق 77). وحرص مدرب الشارقة كوزمين على استبدال بالعربي بعد هذا الهدف ضمن التبديلات التي أجراها، لاسيما بعد تأمين الفوز العريض، فيما لم تؤثر التبديلات التي حاول من خلالها مدرب عجمان غوران العودة إلى المباراة أو تقليص الفارق، حتى أعلن الحكم سيف المصعبي انتهاء المباراة بفوز الشارقة برباعية دون رد.