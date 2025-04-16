41 هدفاً «بلس 90» في دوري المحترفين

تأتي الأهداف القاتلة التي تسجل عقب نهاية الوقت الأصلي للمباريات بعد الدقيقة 90، والدارجة في عالم الساحرة المستديرة باسم «بلس 90»، في مقدمة الأهداف التي تبقى في ذاكرة المشجعين، فتثير الصخب في المدرجات، وترتفع معها صيحات الجماهير، لا سيما إن كانت أهدافاً تغير نتيجة مباراة ما، وتحسم مواجهة متأرجحة حتى الثواني الأخيرة، لتهدي في النهاية فريقها فوزاً غالياً لا يُنسى. ووفقاً لإحصائية أعدتها «البيان»، شهد دوري أدنوك للمحترفين منذ بداية الموسم الحالي وحتى الجولة 21، تسجيل 41 هدفاً في الدقيقة 90 وما بعدها، من إجمالي 449 هدفاً، خلال 143 مباراة لعبت في الدوري حتى الآن، إذ سجلت الأهداف القاتلة في 38 مباراة.

كلباء في الصدارة

وجاء نادي كلباء في صدارة الأندية المسجلة لأهداف «بلس 90» هذا الموسم، وحتى الجولة الماضية، إذ شهدت مباريات النمور تسجيل 6 أهداف بعد الدقيقة 90، يليه شباب الأهلي ثانياً بـ 5 أهداف، ثم النصر والبطائح بـ 4 أهداف، والوحدة والجزيرة وخورفكان وعجمان بـ 3 أهداف، والشارقة والعين ودبا الحصن والعروبة بهدفين، بينما يعد الوصل وبني ياس هما أقل الفرق تسجيلاً للأهداف القاتلة، بهدف واحد فقط.

ويعد الكاميروني أناتولي أبانغ مهاجم البطائح، أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف ما بعد الدقيقة 90 بـ 3 أهداف، يليه الإيطالي مانولو غابياديني مهاجم النصر، قبل أن ينتهي موسمه مع «العميد» للإصابة، والسنغالي أليون ندور مهاجم دبا الحصن، والإيراني سعيد عزت الله لاعب شباب الأهلي، بواقع هدفين كل لاعب.

وساهم 19 هدفاً في تغيير وحسم نتيجة المباريات، منها 11 هدفاً أهدت فرقها الفوز في الوقت المحتسب بدل من الضائع، و8 أهداف ساهمت في تغيير نتيجة اللقاءات إلى التعادل في الوقت القاتل.

من ضمن أهداف «بلس 90» التي سجلت في الدوري، هدفان تم تسجيلهما من ركلات جزاء، وذلك عندما خطف نبيل فقير هدف التعادل للجزيرة أمام كلباء، في الدقيقة 95 من ركلة جزاء، في مباراتهما في الجولة التاسعة، وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1، والهدف الثاني للجزيرة أيضاً من ركلة جزاء، خطف به فينيسيوس ميلو الفوز لفريقه، في مباراته أمام دبا الحصن 1 - 0 في الدقيقة 95، في الجولة الثامنة عشر. ويعد هدف إيغور غوميز لاعب شباب الأهلي، أكثر هدف متأخر بعد الدقيقة 90، وذلك في الدقيقة 100 في مباراة كلباء في الجولة 21، التي انتهت لمصلحة شباب الأهلي 2 - 1، حسم به الفوز لـ «الفرسان» وحافظ على صدارة المسابقة، في الطريق للقب دوري أدنوك للمحترفين.

وجاءت الجولة الثالثة في صدارة جولات الدوري هذا الموسم، التي شهدت أهدافاً بعد الدقيقة 90 بـ 6 أهداف، تليها الجولة العاشرة بـ 4 أهداف، ثم الجولات الأولى والسادسة والحادية عشرة والثامنة عشر والحادية والعشرون، بثلاثة أهداف متأخرة في كل جولة، بينما غابت الأهداف المتأخرة في 4 جولات، هي الجولات 4 و17 و19 و20.

أكثر مواجهات الموسم الحالي التي شهدت أهدافاً بعد الدقيقة 90، مباراة شباب الأهلي والوحدة، التي انتهت لمصلحة الأول بنتيجة 5 - 4، إذ شهدت تسجيل هدفين متأخرين، بواقع هدف لكل فريق، حين سجل مؤنس دبور الهدف الخامس لشباب الأهلي في الدقيقة 90، وسجل لوكاس بيمنتا مدافع الوحدة هدف تقليص الفارق في الدقيقة 94.

نفس الأمر تكرر في مباراة كلباء وعجمان في الجولة 11، وشهدت تسجيل علي الحوسني حارس عجمان هدفاً عكسياً في مرماه في الدقيقة 93، ثم سجل فيكتور هنريكي هدفاً لعجمان في الدقيقة 95.

كما شهدت مباراة كلباء وشباب الأهلي الأخيرة في الجولة 21، إثارة كبيرة، بعد أن سجل شهريار موغانلو هدف التعادل لكلباء في الدقيقة 91، لكن إيغور غوميز خطف هدف الفوز لشباب الأهلي في الدقيقة 100. وعلى صعيد الأهداف بالدقائق، فقد شهدت الدقائق 92 و94 و95، تسجيل 6 أهداف، و5 أهداف جاءت في كل من الدقيقتين 93 و97، و4 أهداف في الدقيقة 91، و3 أهداف في كل من الدقيقتين 90 و96، وهدف واحد في الدقائق 98 و99 و100.