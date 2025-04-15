تأهل تاريخي للشارقة إلى النهائي الآسيوي بعد "سيناريو مجنون"

حقق الشارقة تأهلاً تاريخياً بوصوله إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2، بفوزه على ضيفه التعاون السعودي 2-0 في إياب الدور نصف النهائي، بعد "سيناريو مجنون" حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف، ونجح الشارقة في تحقيق المطلوب في الوقت البديل، حينما سجل عثمان كمارا أولاً، وعززه فراس بالعربي بهدف الأمان الذي حسم التأهل، إذ فاز التعاون ذهاباً في ملعبه 1-0.

جاءت المباراة مثيرة منذ بدايتها، واحتسب الحكم الأوزبكي رستم لطفي ركلة جزاء للتعاون بعد العودة لتقنية "الفار" نتيجة عرقلة شاهين عبد الرحمن للمهاجم مارتينيز، نفذها المهديوي وصدها ببراعة الحارس عادل الحوسني من الزاوية اليسرى، قابلها جمهور الشارقة بتشجيع قوي ساهم في تقدم الفريق فنياً وقيادة هجمات على مرمى الحارس عطية. وأهدر عثمان كمارا أثمن الفرص في الدقيقة 21 بعد تمريرة ذهبية من عادل تعرابت، إذ سدد كمارا في جسم الحارس عطية وخرجت الكرة إلى ركنية.

تواصل تبادل الهجمات بين الفريقين، وضاعت فرصة للتعاون من تسديدة لاعبه فجر، نجح الحارس عادل الحوسني في صدها بصعوبة في الدقيقة 29، وجاء الرد قوياً من ميلوني بتسديدة قوية في أقصى الزاوية اليمنى، نجح الحارس عطية في صدها ببراعة.

وحصل الشارقة على مخالفات عدة على رأس منطقة الجزاء، أبرزها مع عثمان كمارا، انتهت بتسديدة قوية من ميلوني صدها المدافعون، وأخرى نفذها كايو لوكاس فوق المرمى بعد مخالفة مع لوان بيريرا.

ضاعت أول فرصة في الشوط الثاني لصالح الشارقة من تسديدة ديفيد داخل منطقة الجزاء، أنقذها الحارس عطية.

واصل الشارقة هجومه ولاحت له أكثر من فرصة، أبرزها تسديدة بيرو الذي حل مكان ديفيد في الدقيقة 70، ودفع بعدها كوزمين بتبديلين بدخول فراس بالعربي مكان تعرابت، ومحمد عبد الباسط مكان ماجد حسن، فيما أجرى مدرب التعاون محمد العبدلي أول تبديلاته بدخول محمد عبد الفتاح مكان مارتينيز.

وضاعت فرصة جديدة للشارقة في الدقيقة 77 من عثمان كمارا الذي سقط على الأرض لحظة استلامه الكرة داخل المنطقة، ودفع كوزمين بتبديل رابع في الدقيقة 83 بدخول كونراد بدلاً من لوان بيريرا، فيما دفع مدرب التعاون بمحمد الكويكبي بدلاً من سلطان مندش.

وبعد انتهاء الوقت الرسمي، تم احتساب 10 دقائق وقتاً بديلاً، ضغط خلالها الشارقة بشكل كثيف حتى نجح في الوصول إلى المرمى عن طريق عثمان كمارا من هجمة مركبة ارتدت فيها الكرة عدة مرات في الدقيقة 90+4، واشتعلت بعده مدرجات جمهور الشارقة بفرحة كبيرة وتشجيع داوٍ.

واستمر تألق الشارقة حتى أضاف فراس بالعربي هدفاً ثانياً في الدقيقة 90+9 بتسديدة يسارية على يمين الحارس من هجمة صنعها كايو لوكاس، وسط فرحة طاغية في الملعب والمدرجات، لتنتهي المباراة بهدفي كمارا وبالعربي.