شباب الأهلي يصطاد نمور كلباء بثنائية كارتابيا وإيغور ويوسّع الفارق في الصدارة إلى 11 نقطة

استعاد شباب الأهلي نغمة الانتصارات، وتمكن من تحقيق فوز متأخر وغالٍ جاء في الوقت بدل الضائع على مضيفه كلباء بهدفين مقابل هدف. سجل هدفي "الفرسان" قائد الفريق فيدريكو كارتابيا والبديل إيغور في الدقيقتين 65 و90+10، فيما أحرز هدف كلباء الإيراني شهريار في الدقيقة 90+7. جاءت المباراة لحساب الأسبوع 21 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع "الفرسان" رصيده إلى 52 نقطة، محافظاً على صدارته بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه الشارقة، الذي يملك 41 نقطة ومباراة مؤجلة ضد بني ياس، فيما تجمد رصيد كلباء عند 22 نقطة في المركز الحادي عشر، ولا يزال خطر الهبوط إلى دوري الهواة يحيط بـ"النمور".

وشهدت الدقائق الأولى ضغطاً متواصلاً من شباب الأهلي وسط تألق حارس كلباء سلطان المنذري، الذي تدخل مرتين ليمنع ثنائي "الفرسان" حارب عبد الله ومؤنس دبور من الوصول إلى شباكه، مانحاً جماهيره في المدرجات مزيداً من الاطمئنان مع انطلاقة المباراة. وعلى الرغم من السيطرة الكبرى والاستحواذ من جانب شباب الأهلي خلال هذا الشوط، فإن "الفرسان" لم يستفيدوا من الفرص التي أتيحت لهم أمام مرمى كلباء، مثل رأسية مؤنس دبور وتسديدة الإيراني سردار أزمون، فضلاً عن رأسية داميان التي أبعدها المنذري بصعوبة إلى ركنية. في المقابل، فإن كلباء الذي اعتمد على المرتدات لم يشكل أي خطورة تُذكر على مرمى الحارس حمد المقبالي، وقد تأثر كثيراً بغياب نجمه الإيراني مهدي قائدي الذي تابع المباراة من المدرجات بسبب بند الإعارة الموقع بين إدارة الناديين، كما غاب أيضاً كل من كايو وجوستافو للسبب ذاته، لينتهي الشوط الأول سلبياً.

وحملت الدقيقة 65 البشرى لجمهور "الفرسان" بعد نجاح الأرجنتيني كارتابيا في إحراز هدف اللقاء الأول، بعد تمريرة "سحرية" من زميله سردار، ليتقدم كارتابيا ويطلق كرة أرضية صاروخية غالطت الحارس المنذري وعانقت الشباك. بعد الهدف، بدأ لاعبو كلباء في التقدم نحو الأمام بهدف إدراك التعادل، وضاعت أكثر من فرصة للفريق. وخلال الوقت بدل الضائع، أعاد البديل الإيراني شهريار لاعب كلباء اللقاء إلى نقطة التعادل بعد تحويله عرضية زميله أحمد أبوناموس برأسه داخل مرمى الحارس حمد المقبالي. وفي الدقيقة 90+10، زج مدرب "الفرسان" سوزا باللاعب إيغور، الذي تمكن من تسجيل هدف الفوز الغالي لفريقه، لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي بنتيجة 2-1.