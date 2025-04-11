دبا الفجيرة يرتقي لوصافة ترتيب الهواة ويصل إلى النقطة 40

ارتقى فريق دبا الفجيرة إلى وصافة ترتيب دوري الدرجة الأولى بعد فوزه المستحق على ضيفه مصفوت بنتيجة 2-0، جاءت عن طريق كل من إدموند بوليناريو ودييغو داسيلفا في الدقيقتين 6 و34، ليرفع «النواخذة» رصيده إلى 40 نقطة خلف الظفرة المتصدر برصيد 44 نقطة.

وفي مباراة ثانية، واصل فريق يونايتد صحوته وتمكن من تحقيق الفوز خارج الديار على الحمرية بهدفين دون رد، أحرز الثنائية كل من أدريان داسيلفا ولوبيز في الدقيقتين 26 و34، ليرفع «سماوي الهواة» رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الحمرية عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتمكن الجزيرة الحمراء من إحداث المفاجأة وكسب ديربي إمارة رأس الخيمة أمام الإمارات بنتيجة 2-1، أحرز الهدفين كل من سجاد كمال وجمال معروف في الدقيقتين 16 و74، بينما سجل للإمارات مهند القصاب في الدقيقة 40، ليرفع الفائز رصيده إلى 20 نقطة، وابتعد الإمارات عن صراع الصعود بعد بقائه برصيد 30 نقطة في المركز السابع.

وتُستكمل يوم السبت مباريات الأسبوع 21 بثلاث مواجهات تجمع الظفرة متصدر الترتيب الذي يواجه فريق غلف يونايتد الثاني عشر برصيد 16 نقطة، ويستقبل الذيد فريق العربي المتراجع إلى المركز الخامس، وفي اللقاء الثالث يستقبل حتا الجريح وصاحب المركز السادس برصيد 31 نقطة ضيفه غلف إف سي الأخير في سلم الترتيب برصيد 6 نقاط.