عجمان يخطف التعادل من ضيفه الجزيرة

تعادل عجمان والجزيرة 1-1 ضمن الجولة 21 لدوري أدنوك للمحترفين، في المباراة التي جرت على استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان. وبذلك يرتفع رصيد عجمان إلى 27 نقطة، فيما وصل الجزيرة إلى 31 نقطة. تقدم الجزيرة بهدف السبق في الشوط الأول، ثم عادل عجمان النتيجة في الشوط الثاني.

كانت المبادرة الهجومية من جانب الجزيرة منذ الدقائق الأولى، وترجمها بونو دي أوليفيرا بهدف السبق في الدقيقة الثامنة، من تسديدة داخل منطقة الجزاء ارتدت من الحارس عادل الحوسني، وأعادها أوليفيرا إلى المرمى رغم محاولة الحوسني الإمساك بالكرة على خط المرمى.

حاول عجمان بعد ذلك قيادة هجمات مؤثرة، لكنه اصطدم بصلابة دفاع الجزيرة، خاصة محمد النني الذي تألق في الدفاع وبناء الهجمات. ولاحت فرصة تعديل النتيجة لـ«البرتقالي» في منتصف الشوط الأول من انفراد لجونيور، لكنه سدد بالقرب من القائم الأيسر للحارس علي خصيف، واستمر اللعب محصورًا في وسط الملعب معظم الفترات، مع أفضلية للجزيرة حتى أعلن الحكم محمد الهرمودي نهاية الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف.

مع بداية الشوط الثاني، دفع غوران مدرب عجمان بكل من عبد الله عباس وأنس أمطيطش مكان محمد سبول وعصام فايز، ثم أجرى تبديلاً ثالثًا بعد 10 دقائق بدخول روكي مارسيانو مكان سيلفا. ورد عليه حسين عموتة مدرب الجزيرة بثلاثة تبديلات دفعة واحدة، حيث أشرك كلًا من رامون ميريز، وعبد الله رمضان، ونبيل فقير، بدلًا من نيكولا فوكيتش، وعمر تراوري، وصاحب الهدف بونو أوليفيرا.

وعاد مدرب عجمان ليدفع بلاعبين إضافيين هما محمد إسماعيل وفيكتور هنريقو بدلًا من محمد ناصر وعلي مدن. ولم يخلُ الشوط الثاني من فرص للفريقين؛ إذ ضاعت فرصة تعزيز التقدم للجزيرة عن طريق محمد النني الذي سدد كرة ارتطمت بالقائم، فيما ضاعت فرصة لعجمان عن طريق وليد أزارو.

ومع تحسن أداء عجمان بعد التبديلات الخمسة التي أجراها غوران، استعاد الفريق خطورته الهجومية، ونجح البديل مارسيانو في الوصول إلى مرمى خصيف من رأسية مستغلًا عرضية جونيور في الدقيقة 75.

حاول مدرب الجزيرة تصحيح الوضع بإجراء تبديلين دفعة واحدة، بدخول مبارك بنزامة ونسيم شادلي مكان زايد الزعابي وفينيسيوس. واستمرت النتيجة على حالها، ليحصل كل طرف على نقطة التعادل.