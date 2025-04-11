حصد ثلاث نقاط غالية في صراع البقاء.. دبا الحصن يضرب بني ياس برباعية

حصد دبا الحصن ثلاث نقاط غالية في صراعه للهروب من خطر الهبوط إلى دوري الهواة، بفوزه الثمين 4-2 على مضيفه بني ياس، اليوم الجمعة، على ملعب السماوي بالشامخة، في افتتاح مباريات الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين.

وقلب دبا الحصن الطاولة على بني ياس بعدما حول تأخره بهدفين إلى فوز برباعية، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر، ويتمسك بأمل البقاء في دوري المحترفين مع تبقي خمس جولات على نهاية المسابقة.

وتلقى بني ياس هزيمته الثانية من دبا الحصن هذا الموسم، بعدما انتهى لقاء الدور الأول بهدف نظيف، ليفشل "السماوي" في تحقيق أي فوز على دبا الحصن في "المحترفين"، ويتوقف رصيده عند 22 نقطة في المركز العاشر.

سجل رباعية دبا الحصن بيير كوندي (هدفين) في الدقيقتين 58 و68، وجواو فيتور (72)، وأليو ندور (90+4)، بينما أحرز هدفي بني ياس المالي يوسف نياكاتي في الدقيقتين 3 و52.

فرض بني ياس أفضليته مع بداية المباراة، وافتتح نياكاتي التسجيل مبكراً بعد تمريرة رائعة من لوسامبا، انفرد على إثرها نياكاتي ووضعها باقتدار في شباك حارس دبا الحصن، قبل أن يهدر فرصة الهدف الثاني في الدقيقة 25 بعدما انفرد بالمرمى، لكنه سددها بغرابة بجوار القائم.

في الشوط الثاني، ورغم تسجيل نياكاتي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 52 من خطأ فادح للحارس سهيل عبد الله، إلا أن دبا الحصن انتفض بعدها وقدم أداءً مغايراً عمّا ظهر عليه في الشوط الأول، وكثّف من ضغطه الهجومي على لاعبي بني ياس الذين تراجعوا للخلف وسط سيطرة واضحة للاعبي الضيوف.

ونجح الكاميروني بيير كوندي في تسجيل هدفين متتاليين لدبا الحصن، مستغلاً خطأً كارثياً من حارس بني ياس، فهد الظنحاني، ليقلّص الفارق في الدقيقة 58، قبل أن يحرز هدف التعادل برأسية في الدقيقة 68.

وواصل دبا الحصن صحوته في الشوط الثاني، ليضيف البرازيلي جواو فيتور الهدف الثالث في الدقيقة 72.

واستغل لاعبو دبا الحصن حالة الانهيار الدفاعي التي أصابت فريق بني ياس، وتمكن السنغالي أليو ندور من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليطلق بعدها الحكم صافرة النهاية معلناً فوز دبا الحصن.