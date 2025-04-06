دبا الفجيرة والعربي يستعيدان نغمة الانتصارات ويشددان الخناق على قمة دوري الهواة

استعاد دبا الفجيرة نغمة الانتصارات بعد تمكنه من تحقيق فوز صعب خارج الديار على الإمارات بنتيجة 2-1 خلال المباراة التي أقيمت في ختام الأسبوع 22 من دوري الدرجة الأولى، أحرز ثنائية "النواخذة" كل من البرازيلي ديغو داسيلفا وخالد عبد الله في الدقيقتين 15 و64، وللصقور اللاعب جواو في الدقيقة 90+8، ليرفع الفائز رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الإمارات عند 30 نقطة في المركز السابع.

وفي المباراة الثانية، قلب العربي تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 3-2 على ضيفه حتا. أحرز ثلاثية العربي كل من محمد ديوب "هدفين" وأحمد سليمان "هدف" في الدقائق 41، 60، و82، وسجل لحتا روبسون ومارسيلو في الدقيقتين 24 و46، ليصل العربي برصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس، وبقي حتا سادساً برصيد 31 نقطة.

وخيمت نتيجة التعادل السلبي على مباراتي غلف إف سي ضد ضيفه مجد، ليكسب كل فريق نقطة رفعت رصيد غلف إف سي إلى 7 نقاط، ومجد إلى 15 نقطة، وطرد حكم اللقاء لاعب مجد عبيد الدهماني في الوقت بدل الضائع، وأيضاً تعادل مصفوت أمام الذيد سلبياً.