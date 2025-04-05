الظفرة المتصدر يواصل مسلسل إهدار النقاط ويونايتد يصعد للمركز الثالث

واصل الظفرة المتصدر مسلسل إهدار النقاط، وانقاد للتعادل السلبي الثاني على التوالي بعد نهاية مباراة الفريق أمام ضيفه الحمرية بنتيجة 0-0، وذلك في افتتاحية مباريات الأسبوع 22 من دوري الدرجة الأولى، ليصل الظفرة برصيده إلى 44 نقطة، والحمرية إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر. وكان الظفرة قد تعادل بالنتيجة ذاتها خلال الجولة الماضية أمام الجزيرة الحمراء.

وفي مباراة ثانية، أمطر فريق يونايتد مرمى ضيفه الجزيرة الحمراء بخماسية نظيفة، تبادل في إحرازها كل من براهيما أوتارا وبروميس، بواقع هدفين لكل لاعب، وهدف لماكا سوسوكو في الدقائق 3، 41، 68، 70، 90، ليرفع يونايتد رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث بشكل مؤقت، وبقي الجزيرة الحمراء برصيد 17 نقطة في المركز العاشر.

وتقام الأحد 4 مباريات، تجمع كل من الإمارات ودبا في قمة الأسبوع، ويستقبل العربي ضيفه حتا في مباراة مهمة أيضاً ضمن هذه الجولة، وغلف إف سي يلاقي مجد في لقاء الهروب من عنق الزجاجة، فيما يستقبل مصفوت فريق الذيد في لقاء تحسين المراكز.