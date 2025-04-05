العروبة يؤزّم موقف كلباء بثنائية وينعش آمال البقاء في دوري المحترفين

أنعش العروبة آماله من جديد في دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن حوّل تأخره أمام كلباء بهدف إلى فوز بهدفين، خلال المباراة التي أُقيمت ضمن مواجهات الأسبوع 20 من دوري أدنوك للمحترفين.أحرز للعروبة كل من محمد الجنيبي وسينيسا جولاسيك في الدقيقتين 36 و74، ولكلباء الذي تقدّم أولاً المدافع عبد السلام محمد في الدقيقة 32، ليصل العروبة برصيده إلى 6 نقاط، ويبقى كلباء برصيد 22 نقطة في المركز الحادي عشر، ليتأزم موقفه ضمن الفرق المهددة بالهبوط.

وانتهى شوط المباراة الأول على وقع التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بعد أداء متوسط من الجانبين.بكّر الضيوف بهدف السبق الذي أحرزه مدافع كلباء عبد السلام محمد من ضربة رأس محكمة، بعد تطاوله لإحدى الركنيات، واضعاً الكرة يمين حارس العروبة راشد المشرخ في الدقيقة 32، وبعد دقائق معدودة، تمكّن لاعب العروبة محمد الجنيبي من إعادة المباراة إلى نقطة التعادل، بعد أن استغل خطأً دفاعياً لفريق كلباء إثر فشل المدافع سالم راشد في إبعاد إحدى الكرات، ليخطفها الجنيبي ويسددها قوية في سقف المرمى، هدف التعادل جاء في الدقيقة 36.

وخلال شوط المدربين، وضحت رغبة العروبة في تسجيل هدف ثانٍ يؤمّن به نقاط المباراة، واستمر اللعب سجالاً بين الفريقين، مع اعتماد كلباء على المرتدات التي لم تخلُ من خطورة.وبحلول الدقيقة 74، تمكّن لاعب العروبة سينيسا جولاسيك من تحويل إحدى الركنيات برأسه بطريقة رائعة داخل مرمى الحارس سلطان المنذري، حامي عرين كلباء.وفي آخر دقائق المباراة، تألق حارس العروبة في صد أخطر هجمات الضيوف، من الكرة الرأسية التي صوبها المدافع سالم راشد بدقة، لكن يقظة حارس العروبة حالت دون تحقيق التعادل، لتنتهي المباراة بفوز العروبة بنتيجة 2-1.