تعادل مثير بين الوحدة والنصر في الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين

تعادل الوحدة وضيفه النصر 2-2 في مباراة مثيرة، اليوم الجمعة، على استاد آل نهيان، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين، ليوقف "العميد" انتصارات "العنابي" ويحرمه من الفوز الخامس على التوالي.

بهذا التعادل، وصل الوحدة إلى النقطة 35 في المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما رفع النصر رصيده إلى 27 نقطة، بعدما تجنب الهزيمة الخامسة على التوالي في الدوري.

سجل هدفي الوحدة عمر خريبين (26) وفاكوندو (74)، فيما سجل للنصر حسين صادق (68) وعلي مبخوت (78).

تقاسم الفريقان شوطي اللقاء، إذ فرض الوحدة سيطرته على مجريات الشوط الأول، في الوقت الذي غلب فيه التأمين الدفاعي على أداء النصر، وعابه قلة المحاولات الهجومية.

وأهدر لوكاس بيمنتا فرصة إحراز هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 20، بعد أن وصلته الكرة أمام المرمى مباشرة، لكنه أطاح بها فوق العارضة.

وترجم السوري عمر خريبين سيطرة الوحدة إلى هدف، بعدما وصلته الكرة داخل المنطقة، وراوغ المدافع ليروي فير، ووضعها قوية في شباك الحارس أحمد شامبيه، معلنًا تقدم أصحاب الأرض.

تحسن أداء النصر الهجومي في الشوط الثاني، ونجح في فرض أفضليته عبر الضغط العالي في مناطق المنافس، بينما تراجع أصحاب الأرض إلى الوراء في مواجهة محاولات النصر المتتالية.

وألغى الحكم ركلة جزاء احتُسبت لمصلحة النصر في الدقيقة 50 على علاء الدين زهير بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وتمكن حسين صادق من إحراز هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 68 من تسديدة بعيدة غيرت اتجاهها وسقطت في المرمى خلف الحارس محمد الشامسي.

وارتفعت وتيرة الإثارة بعد أن أعاد فاكوندو دانييل التقدم مجددًا للوحدة بالهدف الثاني من تسديدة من داخل المنطقة في الدقيقة 74.

بعدها بخمس دقائق، نجح علي مبخوت في إدراك التعادل للمرة الثانية بعدما حوّل عرضية مروان أزرقان من الجهة اليسرى برأسية في المرمى.