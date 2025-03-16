الظفرة والفجيرة يهدران النقاط في افتتاحية الأسبوع 21 لدوري الهواة

أوقف الجزيرة الحمراء انتصارات الظفرة المتصدر بعد انتهاء المباراة بين الفريقين بالتعادل السلبي، ليكسب كل فريق نقطة رفعت رصيد الظفرة إلى 43 نقطة محافظًا على المركز الأول، فيما ارتفع رصيد الجزيرة الحمراء إلى 17 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباراة ثانية، فوّت الفجيرة فرصة تقليص الفارق مع الظفرة، ورفض الذئاب الحفاظ على تقدمهم في مناسبتين أمام غلف يونايتد، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.

سجّل سيدي حامد هدف التقدم للفجيرة في الدقيقة الأولى، وعدل لارس فيلدفليك النتيجة لغلف يونايتد في الدقيقة 41. وخلال الشوط الثاني، عاد الفجيرة وتقدم مجددًا عبر هداف المسابقة ساندر بنبشير في الدقيقة 74، لكن عزيمة الفريق الضيف لم تلن، ليتمكن لارس فيلدفليك من تسجيل هدف التعادل لمصلحة فريقه في الوقت بدل الضائع، ليرفع الفجيرة رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني، فيما وصل غلف يونايتد إلى 16 نقطة.

وتمكن يونايتد من إحداث المفاجأة بالفوز على دبا الفجيرة في عقر داره بنتيجة 3-0، خلال المباراة التي أكملها فريق دبا بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب وسط الفريق طارق أحمد في الدقيقة 76.

وجاءت أهداف يونايتد الثلاثة عن طريق كوينسي برويس "هدفين" في الدقيقتين 11، 42، وهدف لـصامويل لوبيز في الدقيقة 58، ليصل الفائز إلى 33 نقطة في المركز الرابع، خلف دبا الذي تعرض للهزيمة الثانية على التوالي، وتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز الثالث.

واستعاد الذيد نغمة الانتصارات بعد غياب، وحقق فوزًا صعبًا على ضيفه الإمارات بنتيجة 3-2.

أحرز ثلاثية الذيد، الذي رفع رصيده إلى 22 نقطة، كل من لوكاس سيلفا "هدفين"، وتوساتي في الدقائق 2، 46، 72، بينما سجل هدفي الصقور كل من ميكائيل ونوفاك في الدقيقتين 44، 54، ليتجمد رصيد الإمارات عند 30 نقطة.

وتقام اليوم، الأحد، مباراتان في ختام مواجهات الأسبوع 21، حيث يلتقي حتا بفريق مصفوت، فيما يستقبل مجد نظيره العربي على أرضية ملعب طحنون بن محمد بنادي القطارة.