الشارقة إلى مربع آسيا بالفوز على شباب الأهلي بركلات الترجيح

تأهل الشارقة إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا 2 بعد فوزه على ضيفه شباب الأهلي بركلات الترجيح 5-4، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في مباراة ماراثونية مثيرة انتهت في الساعة الأولى من صباح الخميس. وبهذا الفوز، يتأهل الشارقة لملاقاة التعاون السعودي في المرحلة المقبلة.

وفي تفاصيل المباراة الماراثونية، نجح الشارقة في تسجيل هدف السبق وإنهاء الشوط الأول لصالحه، رغم الأفضلية التي أظهرها شباب الأهلي في البداية، حيث كاد يتقدم في النتيجة مبكرًا، لكن الحكم احتسب اللعبة تسللًا على اللاعب ماتيوس ليما بعد مرور دقيقتين من البداية، ثم تصدى عادل الحوسني، حارس الشارقة، لانفراد من ليما في الدقيقة السابعة.

وبدأت المباراة تسخن مع ظهور أول بطاقة صفراء للاعب شباب الأهلي يوري سيزار بعد مخاشنة ماجد حسن في الدقيقة 13، وانتظر الشارقة حتى الدقيقة 20 ليقود أول هجمة حقيقية على مرمى الحارس حمد المقبالي، انتهت بمخالفة من كايو لوكاس مع الحارس المقبالي. ورد شباب الأهلي بهجمة انتهت عند الكوري تشومين، عندما راوغ ليما داخل الست ياردات لمرمى الشارقة في لعبة شكلت خطورة في الدقيقة 25.

وتوالت هجمات شباب الأهلي، عندما نفذ سردار رأسية قوية بالقرب من مقص المرمى الأيمن للحارس عادل الحوسني في الدقيقة 27، ورد الشارقة بهجمة انتهت بتسديدة بعيدة عن المرمى من عثمان كمارا في الدقيقة 31.

وحملت الدقيقة 35 البشرى للشارقة، عندما سجل ماركوس ميلوني هدف السبق من مجهود فردي تخطى فيه دفاع شباب الأهلي وسدد في الزاوية البعيدة يمين الحارس. وظهرت أول بطاقة صفراء لمدافع شباب الأهلي رينان بعد تعمده تعطيل كايو لوكاس قرب الصندوق في الدقيقة 41.

وضغط شباب الأهلي كثيرًا على مرمى الشارقة في الدقائق الأخيرة للشوط الأول، وتصدى عادل الحوسني لفرصتين متتاليتين، الأولى من تسديدة لوكا، والثانية من انفراد كارتابيا، ثم فرصة ثالثة في آخر الثواني من تسديدة ثابتة في مقص المرمى نفذها كارتابيا، لكن الحوسني تصدى لها ببراعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشارقة 1-0.

وجاء الشوط الثاني قويًا، وتواصل فيه تبادل الهجمات بين الفريقين. وكانت أول هجمة لصالح الشارقة انتهت بتسديدة ماركوس ميلوني بالقرب من القائم الأيسر لحارس شباب الأهلي. ثم تلقى ماجد راشد من الشارقة البطاقة الصفراء نتيجة مخالفة مع كارتابيا في الدقيقة 50، تلتها بطاقة صفراء أخرى لمدافع الشارقة خالد الظنحاني في الدقيقة 55 نتيجة مخالفة مع سردار.

وأجرى كوزمين، مدرب الشارقة، أول تبديل بدخول بيرو في الدقيقة 60 بدلًا من خالد الظنحاني. وبعدها، حصل لاعب شباب الأهلي بوغدان على بطاقة صفراء نتيجة مخالفة مع عادل تاعرابت في الدقيقة 63.

وأهدر شباب الأهلي فرصة تعديل النتيجة في الدقيقة 68 برأسية ليما فوق المرمى، وبدأ باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، أول تبديلاته في الدقيقة 70 بدخول سواريز بدلًا من بيرنو، ثم أضاع كايو لوكاس فرصة ثمينة للشارقة في الدقيقة 75 بعد انفراده بالحارس.

وفي الدقائق الأخيرة، أجرى سوزا تبديلين بدخول يحيى الغساني بدلًا من يوري سيزار، وكوان سانتوس بدلًا من ماتيوس هنريكي، ورد عليه كوزمين بتبديلين أيضًا بدخول محمد عبد الباسط بدلًا من عادل تاعرابت، ومارو كاتنيك بدلًا من شاهين عبد الرحمن. ثم أجرى شباب الأهلي تبديلًا رابعًا بدخول مؤنس دبور بدلًا من لوكا، كما أجرى الشارقة تبديلين بدخول عبد الله غانم بدلًا من ماركوس ميلوني، ولوان بيريرا بدلًا من ماجد حسن.

وبلغت المباراة قمة الإثارة حتى نهاية الوقت الأصلي، ثم منح الحكم 9 دقائق وقتًا بدل ضائع، شهدت أعلى درجات الإثارة، عندما نجح البديل مؤنس دبور في تسجيل هدف التعادل برأسية في سقف المرمى "ق 90+4".

وسيطرت نتيجة التعادل حتى نهاية المباراة، ليبدأ الفريقان اللعب في الوقت الإضافي، الذي انتهى شوطه الأول بلا خطورة أو هجمات مؤثرة، بينما ضاعت فرصة التسجيل للشارقة في بداية الشوط الإضافي الثاني من كايو لوكاس في وضع انفراد بالحارس حمد المقبالي، ثم فرصة ثانية لكايو سددها من بعيد لكنها خرجت فوق المرمى.

وأجرى الشارقة تبديلًا بدخول فراس بالعربي بدلًا من عثمان كمارا قبل 6 دقائق من النهاية، وضاعت فرصة التسجيل من أول لمسة للبديل بالعربي، فيما أهدر مؤنس دبور فرصة هدف غالٍ في آخر ثواني الوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بنتيجة 1-1، لتذهب المباراة للحسم بركلات الترجيح.

بدأ شباب الأهلي التسجيل عبر سردار أزمون، ورد عليه كايو لوكاس بتسجيل الركلة الأولى للشارقة، رغم محاولة الحارس حمد المقبالي صدها. ثم تقدم شباب الأهلي بالركلة الثانية عبر كارتابيا، ورد عليه فراس بالعربي بتسجيل التعادل، ثم تقدم يحيى الغساني بالركلة الثالثة لشباب الأهلي، قبل أن يعدل لوان بيريرا النتيجة.

وأهدر كوان سانتوس الركلة الرابعة، التي صدها عادل الحوسني ببراعة، ليتقدم الشارقة بعدها بركلته الرابعة عن طريق محمد عبد الباسط، ثم سجل ليما الركلة الخامسة لشباب الأهلي، ونجح البديل بيرو في حسم النتيجة بتسجيل الركلة الخامسة للشارقة، والتي أعقبتها فرحة كبيرة لجمهور ولاعبي الشارقة.