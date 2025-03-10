العربي يكتسح غلف إف سي بسباعية وفوز الإمارات ومجد في الهواة

استعاد العربي ذاكرة الانتصارات وتمكن من تحقيق فوز عريض على ضيفه غلف إف سي، صاحب المركز الأخير، بنتيجة 7-0، جاءت على مدار الشوطين، وذلك في ختام مواجهات الأسبوع 20 من دوري الدرجة الأولى.

وأحرز سباعية العربي كل من جوسي إيلتون ومحمد ديوب بواقع هدفين لكل لاعب، وسجل بقية الأهداف كل من فاروق محمد وأحمد سليمان وعبد الله خالد، لاعب فريق غلف إف سي، بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقائق 1، 11، 56، 66، 83، 85، 90، ليرفع العربي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع، فيما يبقى الخاسر برصيد 6 نقاط في المركز الرابع عشر.

وفي مباراة ثانية، حول الإمارات هزيمته بهدف إلى فوز غالٍ بهدفين على حتا، الذي تقدم عبر لاعبه مارسيلو بهدف السبق في الدقيقة 34. وخلال الشوط الثاني، تمكن الإمارات من إدراك التعادل عبر اللاعب الفنزويلي قاسمة في الدقيقة 48، وأضاف يعقوب حسن هدف الصقور الثاني في آخر أنفاس اللقاء، ليكسب الإمارات 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس، خلف العربي الذي يتفوق عليه بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد حتا عند 28 نقطة.

كما تمكن مجد من تحقيق فوز مهم خارج الأرض على مضيفه مصفوت بهدفي محمد شعت وحمد النعيمي في الدقيقتين 12، 46، ليصل الفائز برصيده إلى 11 نقطة، بينما بقي مصفوت برصيد 20 نقطة في المركز الثامن.

وكانت مباريات اليوم الأول، السبت، قد أسفرت عن فوز الظفرة المتصدر على دبا الثالث بنتيجة 3-1، وتعادل الفجيرة سلبيًا ضد الحمرية، وفاز يونايتد على الذيد بنتيجة 5-3.