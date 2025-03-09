الظفرة في صدارة «الهواة» بـ«الثلاثة».. والحمرية يتعادل مع الفجيرة



حسم الظفرة المتصدر قمة الجولة الـ20 من دوري الدرجة الأولى «الهواة»، بعد أن قلب تأخره بهدف إلى فوز مثير بثلاثية على ضيفه دبا الفجيرة الذي بكر بالهدف الأول عبر اللاعب عبدالله محمد في «الدقيقة 9» ليكشر لاعبو الظفرة عن أنيابهم ويسجلوا 3 أهداف أحرزها محمد الخلوي وايزيكيل ولامين ياتارا في الدقائق 19، 51، 53، ليرفع فارس الظفرة رصيده من النقاط إلى 42 نقطة مغرداً بصدارة دوري الأولى، وبقى الخاسر برصيد 34 نقطة في المركز الثالث، وفي مباراة ثانية فشل الفجيرة في فك شيفرة ضيفه الحمرية الذي فرض التعادل السلبي على الفجيرة خلال المباراة التي غابت عنها الأهداف طوال 90 دقيقة ليكسب الفجيرة نقطة «خاسرة» رفعت رصيد الفريق إلى 37 في المركز الثاني والحمرية إلى 14 نقطة، وحقق فريق يونايتد فوزاً عريضاً على الذيد بنتيجة 5-3، عن طريق كل من لاسانا ديالو ولويس وبروميس وهدف عن طريق مدافع الذيد أحمد العفاد بالخطأ في مرمى فريقه فيما وقع على ثلاثية الذيد كل من توساتي «هدفين» ولوكاس «هدف» ليصل يونايتد برصيده إلى 30 نقطة وظل الذيد برصيد 19 نقطة في المركز التاسع، وتقام اليوم الأحد 3 مواجهات تجمع الإمارات بضيفه حتا، والعربي في مواجهة غلف اف سي، ومصفوت يستقبل مجد.