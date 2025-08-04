مهرجان أكاديميات الكرة الخليجية بين 7 و14 أغسطس في عجمان

أعلن مركز كواترو الرياضي اكتمال الاستعدادات لانطلاق النسخة الثامنة من المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية "خليجية كواترو"، والذي يقام تحت رعاية الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، وبإشراف وتنظيم مركز كواترو في الفترة من 7 إلى 14 أغسطس الجاري، جاء ذلك في مؤتمر صحفي نهار الاثنين عقد في فندق سراي عجمان.

ويهدف المهرجان إلى اكتشاف وصقل المواهب الكروية في دول الخليج وإكساب اللاعبين الصاعدين الخبرات الرياضية، وتعزيز روح الفوز لديهم، ومنحهم خبرة التعامل مع وسائل الإعلام، بالإضافة إلى رفع مستوى الأداء الفني وتطوير قدرات ومهارات الفرق المشاركة في البطولة.

وحضر المؤتمر نخبة من الشخصيات الرياضية والإدارية، في مقدمتهم أحمد الرئيسي، رئيس اللجنة المنظمة العليا ومحمد الكعبي المدير التنفيذي للمكتب الاعلامي لحكومة عجمان وعبدالعزيز عبدالله، المشرف العام على المهرجان، وعبدالله البكر ممثل دائرة التنمية السياحية، وسامي علي صالح، ممثل جمعية الإحسان الخيرية الشريك التنظيمي في المهرجان.

كما حضر المؤتمر سرمد الزدجالي، ممثل اتحاد الإمارات لكرة القدم المصغرة، ويوسف علي الرئيسي المدير التنفيذي للشؤون الحكومية في مجموعة الفطيم للسيارات، وعبدالله جابر، المدير التنفيذي لمجموعة لافيش للعطور، إلى جانب حمد المهري ممثل مجموعة بزنس لاين، وأُعلن خلال المؤتمر الصحفي عن جميع برامج المهرجان، وتتصدرها بطولة كواترو للأكاديميات الخليجية لكرة القدم والتي تنطلق فعالياتها الجمعة.

18 فريقاً تشارك في الحدث

وقدم عبدالعزيز عبدالله المشرف العام على المهرجان وسالم خلفان مشرف بطولة كرة القدم شرحاً وافياً للوائح الفنية والتنظيمية، وأجريت مراسم القرعة للفئات الثلاث وتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين.

ويشارك في البطولة 18 فريقاً من مختلف الدول الخليجية، موزعة على ثلاث فئات عمرية، تحت 12 سنة، تحت 14 سنة، وتحت 16 سنة، وضمت المجموعة الأولى لفئة تحت 12 سنة الأكاديمية الأرجنتينية من الإمارات، وأكاديمية قاف السعودية وأكاديمية سمارت الكروية من سلطنة عمان، بينما يتواجد في المجموعة الثانية أكاديمية نادي العين من الإمارات، وأكاديمية سفنتين فور من الكويت، وأكاديمية أوليه من البحرين.

ويشارك في المجموعة الأولى فئة تحت 14 سنة الأكاديمية الأرجنتينية، وأكاديمية قاف، وأكاديمية سفنتين فور، فيما ضمت المجموعة الثانية أكاديمية ليو من العراق بالإضافة إلى أكاديمية أوليه وأكاديمية سمارت الكروية.

وفي فئة تحت 16 سنة أوقعت القرعة الأكاديمية الأرجنتينية في المجموعة الأولى إلى جانب أكاديمية ليو وأكاديمية ساوه، ويلعب في الثانية أكاديمية الجوهرة من سلطنة عمان وأكاديمية مواهب وأكاديمية بي وان من السعودية.

إضافة نوعية لفعاليات الصيف

وقال أحمد الرئيسي، رئيس اللجنة المنظمة العليا، أن النسخة الثامنة من خليجية كواترو تمثل إضافة نوعية لفعاليات الصيف في عجمان، مؤكداً جاهزية اللجنة المنظمة لإخراج الحدث في أبهى صورة.

وأضاف: " المهرجان الخليجي من خلال النسخ الماضية أكد على عمق العلاقات بين الأشقاء في دول الخليج، ونسعى إلى تعزيزه من خلال النسخة الجديدة التي تقام برعاية كريمة من الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان".

برامج مرافقة للمهرجان

من جانبه أوضح عبدالعزيز عبدالله أن نسخة هذا العام تشمل العديد من الفعاليات المصاحبة إلى جانب البطولة الكروية، من بينها بطولة تنافسية في المهارات الكروية، وبطولة للألعاب الإلكترونية، ومعسكر تدريبي للفرق المشاركة استعداداً للموسم الرياضي الجديد، إلى جانب دورة معتمدة للمدربين والإداريين، ومجلس رياضي حواري يناقش سبل تطوير الأكاديميات الخليجية.

وأضاف: "نجحنا في الدورات السبع الماضية في تنظيم البطولة بشكل مميز، ونتطلع من خلال هذه النسخة للبناء على ما تحقق من نجاحات، بالارتقاء بمستوى البطولة تنظيمياً وفنياً، وتطوير مهارات اللاعبين واكتشاف قدراتهم في إطار تنافس رياضي شريف يعزز العلاقات بين الأشقاء في دول الخليج".

وتنطلق مباريات البطولة يوم الجمعة المقبل بالمباراة الافتتاحية في فئة تحت 12 سنة والتي تجمع الأكاديمية الأرجنتينية وأكاديمية قاف السعودية على ملعب مركز كواترو الرياضي في الساعة الخامسة مساء.