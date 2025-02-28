الظفرة يعزز صدارته لدوري الأولى بالوصول إلى النقطة 39

عزز الظفرة صدارته لدوري الهواة، وتمكن من تحقيق الفوز خارج الأرض على الذيد بنتيجة 2-0 في ختام مواجهات الأسبوع 19 من دوري الدرجة الأولى. أحرز الهدفين كل من إيزيكيل تومو ولامين ياتارا في الدقيقتين 72 و90+2، ليصل فارس الظفرة برصيده إلى 39 نقطة في المركز الأول، بينما بقي الذيد برصيد 19 نقطة في المركز التاسع.

وتمكن مصفوت من تحقيق الفوز بهدف دون رد على غلف إف سي، أحرز الهدف اللاعب شيخ بيبي، ليصل مصفوت برصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن. ولعب غلف إف سي، صاحب المركز الأخير برصيد ست نقاط، الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب لاسانا كامارا.

وفي المباراة الثالثة، تعادل الحمرية وغلف يونايتد بنتيجة 3-3، سجل أهداف الحمرية كل من فابي، تراوري، وعصام سحتيت، وأحرز ثلاثية غلف يونايتد مايلز، محمد فييرا، ولارس، ليكسب كل فريق نقطة رفعت رصيد غلف يونايتد إلى 15 نقطة في المركز الحادي عشر، والحمرية إلى 14 نقطة في المركز الثاني عشر.