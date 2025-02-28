الشارقة يضع حدًا لهزائمه في الدوري ويزيد أوجاع العروبة بهدف كايو

استعاد الشارقة نغمة الانتصارات بعد تلقيه هزيمتين على مستوى دوري أدنوك للمحترفين، وتمكن من تحقيق الفوز اليوم على العروبة بهدف دون رد، أحرزه البديل كايو لوكاس في الدقيقة 77 من ضربة رأس مخادعة خلال الشوط الثاني، والذي خاضه العروبة لأكثر من 40 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد حكم المباراة زايد النعيمي للاعب ويتينيس كيمبو في الدقيقة 51، ليرفع الشارقة رصيده إلى 40 نقطة، محافظًا على مركز الوصافة، فيما بقي العروبة برصيد 3 نقاط في المركز الأخير، ليتأزم موقفه كثيرًا في قاع الترتيب.

لم يرتقِ الشوط الأول للمستوى المنتظر من قبل جمهور الفريقين، حيث غابت الفرص الحقيقية طوال الوقت، وذلك بفضل التكتيك العالي الذي اعتمد عليه مدرب العروبة معظم دقائق هذا الشوط، مع اعتماد الشارقة على المرتدات التي لم تشكل خطورة تُذكر على مرمى حارس العروبة راشد المشرخ، لينتهي الشوط الأول بنتيجة سلبية على مستوى النتيجة والأداء.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، وجد مهاجم الشارقة كايرون فرصة على طبق من ذهب بعد أن واجه حارس العروبة المشرخ، الذي تألق في إبعاد الكرة ببراعة، منقذًا فريقه من هدف محقق. وشهدت الدقيقة 51 نقطة تحول في المباراة، بعد أن أشهر حكم اللقاء زايد النعيمي البطاقة الحمراء بعد العودة لتقنية الفيديو "الفار"، في وجه لاعب العروبة ويتينيس كيمبو، بعد تدخله المتهور على ساق مدافع الشارقة مارو كاتينك من الخلف، ليترك فريقه يخوض 40 دقيقة بعشرة لاعبين. واستغل لاعبو الفريق الضيف الطرد بنجاح، ليدفع مدرب الشارقة، الروماني كوزمين، بالثنائي كايو لوكاس وعثمان كومارا لتنشيط الخط الهجومي، ولم يُخيب كايو ظن مدربه بعد تمكنه من افتتاح التسجيل بضربة رأس محكمة، مستفيدًا من عرضية المدافع خالد الظنحاني من الناحية اليمنى، ليشعل الفرحة في مدرجات الشارقة في الدقيقة 77، وهو الهدف الذي انتهت عليه المباراة.