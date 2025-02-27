ميلوش يقود عجمان للفوز على النصر في مباراة الفرص الضائعة

حقق عجمان فوزًا غاليًا على ضيفه النصر بنتيجة 2-1 ضمن الجولة 18 لدوري أدنوك للمحترفين باستاد راشد بن سعيد، في مباراة الفرص الضائعة. وبهذا الفوز عاد عجمان إلى المركز الثامن في الجدول برصيد 25 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن النصر سابع الترتيب. ونجح المدافع ميلوش في تسجيل هدفي عجمان، فيما سجل البديل مامي هدف النصر.

جاء الشوط الأول قويًا مع تفوق نصراوي في الاستحواذ على الكرة، لكنه لم يمنع عجمان من التقدم في النتيجة بهدف مبكر في الدقيقة 11 من لعبة ثابتة نفذها بذكاء ميلوش في مقص المرمى على يسار الحارس شامبيه. انعكس الهدف المبكر إيجابًا على المباراة، حيث تبادل الفريقان الهجمات، وضاعت فرصتان على الأقل لكل طرف، كانت أثمن فرص النصر عن طريق ماتيوس أوليفيرا، الأولى أنقذها المدافع عبد الرحمن راكان، والثانية مرت تسديدته بالقرب من القائم. وتكرر نفس السيناريو مع فرصتين لعجمان في وضع انفراد بالحارس، الأولى تسديدة ليذييري أمسك بها الحارس شامبيه، والثانية سددها وليد أزارو فوق المرمى مع قرب نهاية الشوط الأول.

تكرر ضياع الفرص مع بداية الشوط الثاني، حيث ردت العارضة تسديدة لاعب عجمان ليذييري قبل أن ينقذ شامبيه، حارس النصر، فريقه من تسديدة البديل فيكتور هنريقو. وظهر عجمان بشكل أفضل خلال ربع الساعة الأولى من الشوط الثاني، وعاد هنريقو ليهدر فرصة جديدة صنعها وليد أزارو. وفي المقابل، ضاعت فرصتان للنصر عن طريق ماتيوس، الأولى أنقذها بلال يوسف، والثانية تصدى لها ببراعة الحارس علي الحوسني.

استمرت الهجمات المكثفة للفريقين دون تسجيل حتى جاءت الدقيقة 79 لتعلن عن ركلة جزاء لعجمان احتسبها الحكم يحيى الملا نتيجة عرقلة البديل أنس امطيطش من حسين مهدي داخل الصندوق، وتوقف اللعب بعد معاينة الحالة في تقنية "الفار". نفذها بنجاح ميلوش على يسار الحارس شامبيه في الدقيقة 83.

لم ينتظر النصر طويلًا لتقليص الفارق، بعدما نجح البديل مامي كينغ في التسجيل من أول لمسة بعد دخوله بديلًا لحسين صادق، لتأخذ المباراة طابعًا أكثر إثارة في الدقائق الأخيرة. وضاعت فرصة تأمين الفوز لعجمان في الثواني الأخيرة، ليعلن بعدها الحكم نهاية المباراة بفوز أصحاب الأرض.

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