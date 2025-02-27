الوحدة يخطف فوزًا قاتلًا على حساب العين في "الكلاسيكو"

خطف الوحدة فوزًا قاتلًا على حساب العين بعدما حوّل تأخره بهدف في الشوط الأول إلى فوز 2-1، في الكلاسيكو الذي أقيم اليوم الخميس، على استاد آل نهيان، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين.

وقفز الوحدة إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة، فيما توقف رصيد العين عند 29 نقطة وتراجع إلى المركز الرابع (مؤقتًا).

تقدم العين أولًا عن طريق عبد الكريم تراوري (28)، وعادل فاكوندو للوحدة في الدقيقة 68، وشهدت المباراة طرد مدافع العين فابيو كاردوسو في الدقيقة 30، وأضاف إبراهيما ديارا هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+5.

قدم الفريقان مباراة ممتعة ومثيرة شهدت العديد من الفرص، إذ جاءت البداية هجومية وسريعة منذ الدقيقة الأولى، وردت العارضة والقائم أكثر من فرصة محققة للتسجيل.

وهدد الوحدة مرمى العين مبكرًا في الدقيقة 3 بعدما ارتدت رأسية فاكوندو من العارضة، أعقبها تسديدة من إيريك تصدى لها محمد الشامسي، حارس الوحدة، في الدقيقة 7.

وظهر الوحدة بصورة قوية على المستوى الهجومي، وسنحت له فرصة التقدم في أكثر من مناسبة، إذ كاد كيفن أغوديلو أن يضع أصحاب الأرض في المقدمة في الدقيقة 8 بتسديدة مرت بجوار القائم بقليل، فيما سنحت فرصة خطيرة أخرى لـ "العنابي" في الدقيقة 21 عندما تهيأت الكرة أمام أحمد نور الله، لكنه سدد بغرابة بجوار القائم.

واعتمد العين على الجبهة اليسرى عن طريق إيريك، الذي نجح في إرسال عرضية ارتقى لها عبد الكريم تراوري عاليًا ووضع كرة رأسية في شباك محمد الشامسي مسجلًا هدف التقدم للعين في الدقيقة 28.

ولعب العين بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 30 بعد أن أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه المدافع فابيو كاردوسو لعرقلة إيركينوف المنفرد.

وضاعت فرصة التعديل من الوحدة في الدقيقة 42 بعد رأسية من فاكوندو تصدى لها خالد عيسى، ثم ردت من القائم قبل أن يسدد نور الله، ليتألق عيسى مرة ثانية ويحرم الوحدة من هدف التعادل.

في الشوط الثاني، كثف الوحدة من هجماته على مرمى العين، وردت العارضة تسديدة أخرى من فاكوندو في الدقيقة 48.

واستفاد الوحدة من النقص العددي في صفوف الضيوف، وترجم أفضليته إلى هدف التعادل عن طريق فاكوندو في الدقيقة 68 من تسديدة يسارية جميلة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل البديل إبراهيما ديارا هدفًا قاتلًا خطف به فوزًا وثلاث نقاط ثمينة للوحدة.