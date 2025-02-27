فوز حتا والفجيرة والإمارات في دوري الأولى

حضرت نتيجة 2-1 خلال المباريات الثلاث التي أقيمت في افتتاحية مواجهات الأسبوع 19 لدوري الأولى، واستعاد الفجيرة نغمة الانتصارات إثر فوزه على مضيفه الجزيرة الحمراء 2-1 خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس في افتتاح الجولة 19 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم. سجل هدفي "الذئاب" اللاعب ساندر بنبشير على مدار الشوطين، فيما أحرز سجاد كمال هدف الجزيرة الحمراء، ليرفع الفجيرة رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني. شهدت المباراة طرد لاعب الفجيرة ناصر سالم.

وعلى ملعبه، استعاد حتا تفوقه بالفوز على ضيفه يونايتد 2-1، سجل للإعصار سيف سالم ومارسيلو دي فريتاس، فيما أحرز لويس توريس هدف يونايتد، ليرفع حتا رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس.

كما كان الفوز 2-1 أيضًا من نصيب الإمارات على حساب مجد، سجل ثنائية "الصقور" جارديل أوليفيرا وميكايل سيفيرو بوركات، فيما أحرز هدف مجد مامور نيانج، ليرفع الإمارات رصيده إلى 27 نقطة. كما شهدت المباراة طرد لاعب مجد زايد الشمري.

وتقام الجمعة ثلاث مباريات في دوري الأولى، حيث يحل الظفرة ضيفًا على الذيد، ويستقبل الحمرية غلف يونايتد، ويواجه غلف إف سي فريق مصفوت.