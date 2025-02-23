الوحدة يفوز على بني ياس بثلاثية فاكوندو وأغوديلو

حقق الوحدة فوزاً 3-0 على حساب مضيفه بني ياس، في المباراة التي جرت مساء اليوم، على ملعب "السماوي" بالشامخة، في ختام الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين.

وتقدم الوحدة إلى المركز الرابع في جدول المسابقة بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة، بينما توقف رصيد بني ياس عند 19 نقطة، بعد أن تلقى أول هزيمة له بعد 5 مباريات متتالية من دون خسارة.

سجل ثلاثية الوحدة فاكوندو (37)، وكيفن أغوديلو المعار من النصر هدفين (41 و72).

نجح الوحدة في أن ينهي الشوط الأول متقدماً بهدفين بعدما بسط أفضليته على أغلب مجريات الشوط، إذ كان الأكثر محاولات هجومية على مرمى أصحاب الأرض، حيث أهدر أحمد نور الله انفراداً تاماً في الدقيقة 30، ثم رد القائم تسديدة قوية من أغوديلو بعدها بثلاث دقائق.

وترجم الوحدة أفضليته إلى الهدف الأول برأسية فاكوندو الذي حولها من عكسية غوغا جهة اليمين.

بعدها بـ4 دقائق، أضاف أغوديلو الهدف الثاني بعدما وصلته تمريرة بينية من أحمد نور الله، وضعها كيفن بيسراه قوية على يسار فهد الظنحاني في الدقيقة 41.

حاول بني ياس في الشوط الثاني تعديل الأمور، وتحسن أداؤه الهجومي لكنه لم يكن كافياً لهز شباك الوحدة، في الوقت الذي شكلت فيه الهجمات السريعة للوحدة خطورة على مرمى أصحاب الأرض، إذ نجح فاكوندو في استغلال خطأ فادح من المدافع حسن المحرمي، ليمررها إلى أغوديلو الذي وضعها بسهولة محرزاً الهدف الثالث في الدقيقة 72.

وأهدر البديل خوان باوزا فرصة تقليص الفارق لبني ياس في الدقيقة 78 من انفراد صريح بعدما سدد الكرة بغرابة بجوار القائم، لتنتهي المباراة بفوز الوحدة بثلاثية نظيفة.