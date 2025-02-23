فوز تاريخي للبطائح يُعمّق جراح الشارقة في الدوري

حقق البطائح فوزاً تاريخياً على مستضيفه الشارقة بهدف دون رد، هو الأول له في مواجهات الفريقين في دوري أدنوك للمحترفين، عمق به جراح الشارقة الذي تعرض للخسارة الثانية على التوالي والثالثة في المسابقة، ليرفع البطائح رصيده إلى 15 نقطة، فيما بقي الشارقة عند 37 نقطة، ليتسع الفارق بينه وبين المتصدر إلى 7 نقاط.

جاء الشوط الأول هادئاً في بدايته، وسرعان ما تبادل الفريقان الهجمات التي لم تشكل خطورة حقيقية على المرميين طوال النصف الساعة الأول، ونجح الحارسان إبراهيم عيسى في البطائح وعادل الحوسني في الشارقة في التصدي لهذه الهجمات، قبل أن يقود عزيزجون هجمة منظمة في الناحية اليسرى لدفاع الشارقة، ترجمها إلى عكسية لامست زميله سيدوين قبل أن يحولها أناتولي برأسه في المرمى، معلناً هدف التقدم في الدقيقة 43. اجتهد الشارقة بعد ذلك لتعديل النتيجة دون جدوى حتى أعلن الحكم أحمد بلال نهاية الشوط الأول بتقدم البطائح بهدف.

حاول كوزمين، مدرب الشارقة، تصحيح الوضع بإجراء تبديلين مع انطلاقة الشوط الثاني بدخول دافيد بتروفيك بدلاً من الحسن صالح وجويلهرم بدلاً من فراس بالعربي، ثم تبديلين آخرين في توقيت متفاوت بمنتصف الشوط بدخول عادل تعرابت بدلاً من ماجد حسن وكونراد مكان عثمان كمارا. في المقابل، بدأ فرهاد مجيدي، مدرب البطائح، تبديلاته في الدقيقة 57 بدخول كل من سعود خليل مكان نقولا وراشد مهير مكان أحمد سليمان، ثم دفع بعيسى أحمد بدلاً من سعيد جمعة، ولم تُغيّر هذه التبديلات من النتيجة، لا سيما بعد تركيز البطائح على الجانب الدفاعي للمحافظة على تقدمه.

وتألق الحارس إبراهيم عيسى بالتصدي لرأسية كايو لوكاس قبل خمس دقائق من النهاية، حارماً الشارقة من هدف التعادل، واختتم المدربان التبديلات في الوقت البديل "ق 92" بدخول خالد باوزير بدلاً من لوان بيريرا في الشارقة، ومحمد أحمد بدلاً من محمد جمعة في البطائح، ونجح الأخير في المحافظة على تقدمه خلال الدقائق التسع التي احتسبها الحكم بعد الوقت الأصلي، وعاد الحارس إبراهيم عيسى ليصد رأسية بيرو في الثواني الأخيرة، لتنتهي المباراة بفوز البطائح بهدف أناتولي.