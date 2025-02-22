الظفرة يعبر حتا بالخمسة وينفرد بصدارة الهواة ومصفوت يفاجئ العربي

انفرد الظفرة بصدارة دوري الدرجة الأولى بعد فوزه العريض على حتا بنتيجة 5-2 خلال المباراة التي أقيمت في ختام مواجهات الأسبوع 18 من المسابقة. أحرز خماسية الفوز كل من لامين ياتارا "هاتريك" وهدف لكل من منصور الحربي وآدم كريستوفر في الدقائق 24، 45+1، 71، 77، 80، وسجل هدفي حتا سيف سالم في الدقيقتين 65، 88، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة بفارق نقطتين عن دبا الفجيرة الذي تحول وصيفاً برصيد 34 نقطة، فيما بقى حتا برصيد 25 نقطة.

وفجّر مصفوت مفاجأة الأسبوع وتمكن من تحقيق الفوز على العربي بنتيجة 2-1 بعد مباراة متقلبة في جميع أطوارها، تقدم مصفوت بهدف السبق عن طريق مطر بدجي في الدقيقة 4، وعدّل فارس أحمد للعربي في الدقيقة 8، وأحرز ستيفانو هدف مصفوت الثاني في الدقيقة 70 ليصل الفريق برصيده إلى 17 نقطة، بينما بقى العربي بـ30 نقطة بعد تعرضه للهزيمة الثانية على التوالي.

وتمكن يونايتد، وبعشرة لاعبين، من تحقيق فوز صعب وغالٍ على ضيفه مجد بنتيجة 2-1، أحرز الهدفين كل من بروميس وصاموئيل لوبيز في الدقيقتين 18، 60، فيما سجل للخاسر مامور نيانغ في الدقيقة 34، وخاض يونايتد معظم دقائق المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب ناغورو ضو في الدقيقة 22، ليصل يونايتد برصيده إلى 27 نقطة متقدماً نحو المركز الخامس، بينما بقى مجد بثماني نقاط في المركز قبل الأخير.