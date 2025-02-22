خورفكان يفك العقدة ويصطاد نمور كلباء بهدف "أرجنتيني"

قاد الأرجنتيني برايان راميريز فريقه خورفكان للفوز على كلباء بهدف دون رد في افتتاحية مواجهات الأسبوع 17 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع النسور رصيدهم إلى 21 نقطة في المركز العاشر، متساويًا مع كلباء. وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55 عبر برايان راميريز، ليثأر خورفكان لهزيمته في مرحلة الذهاب ويفك العقدة أمام كلباء الذي فاز عليه حينها بنتيجة 2-0.

بدأت المباراة بشكل حماسي من جانب فريقي كلباء وخورفكان، بحثًا عن هدف مبكر يريح الأعصاب ويطمئن الجمهور في المدرجات، وكان فريق خورفكان هو الطرف الأفضل في أول دقائق المباراة، بعد أن ضرب حصارًا محكمًا على جبهة كلباء وأهدر رماته عدة فرص، على رأسهم البرتغالي إيلتون الذي أهدر بمفرده ثلاث فرص محققة لافتتاح التسجيل خلال نصف الساعة الأولى من انطلاقة المباراة، لكنه أضاعها برعونة. وفي المقابل، وجد الإيراني مهدي قائدي هداف كلباء فرصة مؤكدة داخل منطقة العمليات، لكن صحوة الحارس أحمد الحوسني حرمت اللاعب من التسجيل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني، ترجم خورفكان أفضليته بهدف جاء في الدقيقة 55 عن طريق الأرجنتيني برايان راميريز، الذي تلقى تمريرة سحرية بكعب الحذاء من زميله طارق تيسودالي داخل منطقة الجزاء، ليسدد راميريز مباشرة كرة أرضية زاحفة يمين الحارس المتألق سلطان المنذري، ليُسجل الهدف الأول الذي أشاع البهجة في مدرجات النسور، وانتهى عليه اللقاء المثير بفوز خورفكان على جاره كلباء.