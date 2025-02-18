الحوسني يصعد بالشارقة إلى ربع النهائي الآسيوي بركلات الترجيح

قاد الحارس المتألق عادل الحوسني فريقه الشارقة للدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، بتصديه لـ 3 ركلات ترجيح متتالية في مباراة ماراثونية انتهى وقتاها الأصلي والإضافي بفوز الحسين إربد الأردني 1-0، وهي نفس نتيجة فوز الشارقة ذهاباً في الأردن، واحتفى الشارقة بتسديد 3 ركلات بنجاح نفذها كل من كايو لوكاس، فراس بالعربي، وشاهين عبد الرحمن، ليُعلنوا بها الحسم بنتيجة 3-0.

جاءت البداية هادئة وغلب التحضير والمناورة في وسط الملعب على الجانب الهجومي، وسرعان ما تحول الأسلوب إلى هجومي من جانب الحسين الذي قاد أكثر من هجمة على مرمى الحارس عادل الحوسني، كان أهمها فرصة عبد العزيز نداي وهو في مواجهة المرمى، لكنه سدد فوق المرمى. وجاء الرد سريعاً من الشارقة بهجمة مماثلة انتهت برأسية من لوان بيريرا مرت جوار القائم الأيمن للحارس يزيد أبو ليلى، ثم ضاعت فرصة ثانية للشارقة عندما تصدى أبو ليلى لتسديدة عثمان كمارا من وضع انفراد.

واستمر تبادل الهجمات حتى جاءت الدقيقة 41 لتعلن عن هدف التقدم للضيوف عن طريق محمود مرضي من صناعة عبد العزيز نداي، وانتهى عليه الشوط الأول.

لم يختلف الحال في ربع الساعة الأولى من الشوط الثاني، وبدأ بعدها المدرب كوزمين محاولاته لتغيير مستوى الشارقة من خلال تبديلين دفعة واحدة بدخول فراس بالعربي بدلاً من عادل تاعرابت، وماجد حسن بدلاً من محمد عبد الباسط «ق 61»، أتبعه كوزمين بتبديل ثالث بدخول ماجد راشد بدلاً من ميلوني «ق 68». لم يتغير الحال رغم هذه التبديلات، ونجح الفريق الأردني في تأمين منطقته حتى أعلن الحكم الدولي السعودي خالد صالح نهاية الوقت الأصلي بتقدم الحسين إربد بهدف، لتذهب المباراة للوقت الإضافي.

وحاول الشارقة تعديل النتيجة لكنه اصطدم بالتنظيم الدفاعي لفريق الحسين. وأجرى كوزمين تبديلًا آخر منتصف الشوط الإضافي الأول بدخول بيرو بدلاً من عثمان كمارا بهدف الوصول لمرمى الحارس أبو ليلى، وضاعت أثمن الفرص للشارقة من كايو لوكاس «ق 102» عندما أهدر كرة مرتدة من الحارس وهو في مواجهة المرمى، قبل أن يتصدى الحارس أبو ليلى لتسديدة دافيد، لتبقى النتيجة كما هي حتى نهاية الشوط الإضافي الأول.

استمر الوضع دون تغيير في النتيجة حتى انتهاء الشوط الإضافي الثاني، لينتقل الحسم لركلات الترجيح التي تألق فيها حارس الشارقة عادل الحوسني، حيث صد الركلة الأولى من يوسف أبو جلبوش، ثم سجل كايو لوكاس بطريقة رائعة، وعاد الحوسني ليصد الركلة الثانية من شرارة، وسجل بعده فراس بالعربي، وواصل الحوسني تألقه بصد الركلة الثالثة من سيلفا، ثم سجل شاهين للشارقة الركلة التي اختصرت طريق التأهل.