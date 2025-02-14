يونايتد يعمق جراح غلف اف سي في دوري الدرجة الأولى

عمّق فريق يونايتد من معاناة غلف أف سي متذيل الترتيب، بعدما حقق عليه فوزًا ثمينًا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على أرضية مدينة دبي الرياضية، ضمن افتتاح مواجهات الأسبوع السابع عشر من دوري الدرجة الأولى.

تقدم غلف أف سي مبكرًا عن طريق لاعبه أنور سوسال في الدقيقة السادسة، مستغلًا حالة ارتباك في دفاع يونايتد، ليضع فريقه في المقدمة منذ بداية اللقاء. حاول يونايتد تعديل النتيجة طوال الشوط الأول، لكنه اصطدم بتألق حارس غلف أف سي، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، عاد يونايتد بقوة إلى أجواء المباراة، ونجح في إدراك التعادل في الدقيقة الثانية والخمسين عبر هدافه لويس توريس، الذي استغل تمريرة بينية وضعته في مواجهة مباشرة مع الحارس، ليودع الكرة الشباك بمهارة. واصل يونايتد ضغطه مستغلًا التراجع البدني لفريق غلف أف سي، وتمكن من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الرابعة والسبعين عن طريق لاعبه أدريان داسيلفا، الذي استغل كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة في المرمى.

بهذا الانتصار، رفع يونايتد رصيده إلى أربع وعشرين نقطة، فيما تجمد رصيد غلف أف سي عند ست نقاط، ليبقى في المركز الرابع عشر والأخير، مواصلًا سلسلة نتائجه السلبية.

وتتواصل مباريات الجولة السابعة عشرة يوم السبت بمواجهتين، حيث يلتقي فريق مجد مع ضيفه الظفرة، بينما يستقبل الجزيرة الحمراء فريق الحمرية في رأس الخيمة. وتُستكمل الجولة يوم الأحد بثلاث مباريات، حيث يلتقي الذيد مع الفجيرة، ودبا مع غلف يونايتد، فيما يواجه العربي نظيره الإمارات في مواجهة قوية.

تتسم هذه الجولة بأهميتها البالغة للفرق المتصارعة على مراكز المقدمة، وكذلك للفرق التي تسعى للهروب من شبح الهبوط في دوري الدرجة الأولى.