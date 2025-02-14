بني ياس يعود بفوز ثمين من ملعب عجمان

حقق بني ياس فوزًا غاليًا على مستضيفه عجمان بنتيجة 3-2، في مباراة مثيرة أقيمت على استاد راشد بن سعيد، ضمن الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين. شهدت المواجهة أحداثًا دراماتيكية، حيث أكمل عجمان المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الرابعة، وشهدت الدقائق الأخيرة انتفاضة مثيرة من أصحاب الأرض كادت تعيدهم إلى المباراة، لكن بني ياس حافظ على تقدمه، ليتساوى الفريقان في الرصيد بـ19 نقطة لكل منهما.

طرد مبكر وسيطرة لبني ياس في الشوط الأول

بدأت نقطة التحول مبكرًا، عندما أشهر الحكم أحمد بلال البطاقة الحمراء لمدافع عجمان عبد الرحمن راكان في الدقيقة 4، بعد تدخل عنيف مع لاعب بني ياس يوسفو في فرصة سانحة للتسجيل خارج منطقة الجزاء.

واضطر مدرب عجمان غوران إلى إجراء تغيير دفاعي سريع، بإشراك ألكسندر فاسيلجيفك بدلاً من فيكتور هنريكو لتعويض النقص العددي، لكن بني ياس استغل تفوقه العددي وفرض ضغطًا هجوميًا مكثفًا على مرمى الحارس عادل الحوسني.

افتتح بني ياس التسجيل في الدقيقة 13 عبر مهاجمه يوسفو، الذي استثمر تمريرة متقنة من سهيل النوبي، قبل أن يعزز القائد فواز عوانه النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 18، من صناعة أزار ماركوفيتش.

وكادت متاعب عجمان تتضاعف في الدقيقة 27، عندما لجأ الحكم إلى تقنية الـVAR بعد تدخل قوي من علي مدن على لاعب بني ياس صمويل سوزا، لكنه اكتفى بإشهار البطاقة الصفراء. واستمر الضغط الهجومي لبني ياس حتى نهاية الشوط الأول، الذي انتهى بتقدمه بهدفين دون رد.

إثارة الشوط الثاني وعودة متأخرة لعجمان

دخل عجمان الشوط الثاني بروح قتالية رغم النقص العددي، وشهدت المباراة تحسنًا ملحوظًا في أدائه الهجومي. كاد عصام فائز أن يقلص الفارق بتسديدة صاروخية ارتدت من العارضة، لكن الرد جاء سريعًا من بني ياس، الذي أضاف الهدف الثالث عن طريق أزار ماركوفيتش في الدقيقة 73، مستفيدًا من تمريرة متقنة وسط ارتباك دفاع عجمان.

وفي الدقائق الأخيرة، أشعل عجمان المواجهة بانتفاضة هجومية قوية، ونجح في تقليص الفارق بهدفين متتاليين في أقل من دقيقتين، حيث سجل ميلوش الهدف الأول في الدقيقة 87، وأضاف سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 88، مما أشعل أجواء المباراة وجعل الدقائق المتبقية مليئة بالإثارة.

ضغط عجمان بكل قوته بحثًا عن هدف التعادل، وهدد مرمى بني ياس بعدة فرص خطيرة، لكن تألق دفاع الضيوف وحارس المرمى حالا دون تسجيل المزيد، حتى أطلق الحكم صافرة النهاية، ليعود بني ياس بفوز ثمين بنتيجة 3-2، ويخرج بثلاث نقاط ثمينة من معقل عجمان، مانحًا نفسه دفعة قوية في سباق ترتيب الدوري.