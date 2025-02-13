خورفكان يقترب من تأمين بقائه ويزيد معاناة العروبة بثلاثية نظيفة

حسم خورفكان مواجهة الديربي أمام جاره العروبة في افتتاح الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين، بعدما حقق فوزًا كبيرًا بنتيجة 3-0. سجل أهداف اللقاء كل من حمدان البشر في الدقيقة 3، والمغربي طارق تيسودالي في الدقيقة 50، قبل أن يختتم البديل عمر كيتا الثلاثية في الدقيقة 88.

ورفع خورفكان رصيده إلى 18 نقطة في المركز العاشر، مبتعدًا خطوة مهمة عن مناطق الهبوط، بينما زادت معاناة العروبة بعد تلقيه الخسارة العاشرة على التوالي، ليظل في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

هدف مبكر يعزز ثقة خورفكان

لم يمهل خورفكان ضيفه العروبة سوى 3 دقائق، حيث افتتح حمدان البشر التسجيل بعد مجهود فردي رائع، مستغلًا حالة عدم التوازن في دفاع الفريق الضيف، ليسجل هدفًا منح النسور معنويات عالية مع انطلاقة اللقاء.

حاول خورفكان تعزيز تقدمه بعدة طلعات هجومية لم تكلل بالنجاح، بينما اعتمد العروبة على الهجمات المرتدة التي لم تخلُ من الخطورة. وكاد خالد الجابري أن يدرك التعادل بتسديدة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بمحاذاة القائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم خورفكان 1-0.

سيناريو مكرر وانتصار مريح

في الشوط الثاني، كرر خورفكان سيناريو البداية، حيث منح البرتغالي إيلتون زميله طارق تيسودالي تمريرة سحرية اخترق بها دفاع العروبة، ليسدد المغربي الكرة بين ساقي الحارس، محرزًا الهدف الثاني في الدقيقة 50.

بعد الهدف، تراجع خورفكان للدفاع للحفاظ على تقدمه، بينما فرض العروبة حصارًا هجوميًا على أصحاب الأرض، لكنه فشل في ترجمة سيطرته إلى أهداف. وفي الدقيقة 88، تمكن البديل عمر كيتا من تسجيل الهدف الثالث، ليؤمن انتصار خورفكان بثلاثية نظيفة، ويزيد من معاناة العروبة في مؤخرة الترتيب.