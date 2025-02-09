تعادل بني ياس والنصر سلبيًا في ختام الجولة 15 من دوري المحترفين

حسم التعادل السلبي مواجهة بني ياس وضيفه النصر، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب السماوي بالشامخة، في ختام منافسات الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين.

بهذا التعادل، رفع بني ياس رصيده إلى 16 نقطة متقدمًا إلى المركز الحادي عشر في جدول الترتيب، فيما وصل النصر إلى 26 نقطة في المركز الرابع.

تفاصيل اللقاء

تقاسم الفريقان شوطي المباراة، حيث فرض بني ياس أفضليته في الشوط الأول، خصوصًا على مستوى الفرص الهجومية، حيث حاول تسجيل هدف التقدم في أكثر من مناسبة، وكاد أن ينجح قبل نهاية الشوط من هجمة منظمة قادها الصربي لازار ماركوفيتش من الجهة اليسرى، مررها إلى سهيل النوبي الذي سدد الكرة بجوار القائم بغرابة.

في الشوط الثاني، مالت الأفضلية الهجومية لمصلحة النصر مستغلًا التراجع البدني للاعبي بني ياس، وضغط عبر علي مبخوت، وهاريس سيفيروفيتش، ومروان أزرقان. وكاد مبخوت أن يمنح النصر التقدم في الدقيقة 62، لكن تسديدته من داخل المنطقة اصطدمت بقدم المدافع جواو فيكتور وتحولت إلى ركلة ركنية.

وفي الدقائق الأخيرة، حاول بني ياس خطف هدف الفوز خلال الوقت المحتسب بدل الضائع، لكنه لم يتمكن من هز شباك الحارس أحمد شامبيه، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي وتقاسم الفريقين نقاط المواجهة.