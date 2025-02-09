الفجيرة يوقف زحف الإعصار ويستعيد صدارة الهواة بالنقطة 32

استعاد الفجيرة صدارة دوري الدرجة الأولى، والتي استقرت بحوزة الظفرة لمدة 24 ساعة فقط، بعدما حقق فوزًا صعبًا وثمينًا على حتا بنتيجة 2-1، في ختام مواجهات الأسبوع 16 من المسابقة.

بادر لاعبو الإعصار بالتسجيل عن طريق مدافع الفجيرة كورين كركور، الذي سجل هدف التقدم للضيوف بـ"نيران صديقة" في الدقيقة 28، لكن الفجيرة نجح في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، عبر سيدي حامد في الدقيقة 43. وفي الشوط الثاني، سجل ساندر بنبشير، هداف المسابقة، هدف الفوز الغالي للفجيرة في الدقيقة 72، ليرفع الفريق رصيده إلى 32 نقطة، بينما تراجع حتا إلى المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

دبا الفجيرة ينفرد بالمركز الرابع

في مباراة ثانية، انفرد دبا الفجيرة بالمركز الرابع، بعد فوزه المستحق خارج أرضه على الحمرية بنتيجة 4-1، حيث سجل سايمون دي باروس هدفين، وأضاف ويسلي باتريك ودياغو سيلفا هدفًا لكل منهما، ليصل "النواخذة" إلى 28 نقطة، بينما تجمد رصيد الحمرية عند 13 نقطة في المركز العاشر.

فوز صعب للإمارات وغلف يونايتد يحقق انتصارًا مثيرًا

حقق الإمارات فوزًا صعبًا على ضيفه مصفوت بهدف وحيد سجله قاسمة الفصيني في الدقيقة 14، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة، فيما بقي مصفوت عند 14 نقطة.

وفي مباراة متقلبة الأحداث، عاد غلف يونايتد بفوز ثمين من ملعب الذيد بنتيجة 3-2، في لقاء شهد بطاقتين حمراوين، كانت من نصيب لاعب غلف يونايتد كليم سايمون، ولاعب الذيد عبدالله حسن. وسجل ثلاثية الفائز كل من لارس فلديك، كليم سايمون، وحسن عبدالسلام، فيما سجل ثنائية الذيد يوسف تولو وتوساتي، ليظل الذيد في المركز السابع برصيد 18 نقطة، بينما رفع غلف يونايتد رصيده إلى 13 نقطة.