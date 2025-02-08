الوحدة يستعيد نغمة الفوز بثلاثية في مرمى خورفكان

استعاد الوحدة ذاكرة الانتصارات بعدما قلب تأخره بهدف أمام خورفكان إلى فوز 3-1، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت على استاد آل نهيان بأبوظبي، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين.

وحقق العنابي فوزه الأول بعد ثلاث جولات من الغياب، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة، فيما توقف رصيد خورفكان عند 15 نقطة.

سجل ثلاثية الوحدة كل من إبراهيما ديارا في الدقيقة 35، وعمر خريبين في الدقيقة 51، وأحمد نور الله في الدقيقة 69، بينما أحرز هدف خورفكان الوحيد المالي دومبيا في الدقيقة 16.

تفاصيل المباراة

دخل الوحدة المباراة بضغط هجومي وسيطرة واضحة، لكن خورفكان فاجأ أصحاب الأرض بتسجيل هدف التقدم عبر دومبيا برأسية متقنة على يمين الحارس محمد الشامسي في الدقيقة 16.

نجح الوحدة في إدراك التعادل عبر إبراهيما ديارا في الدقيقة 35، بعد متابعته لكرة ارتدت من العارضة، ليعيد فريقه إلى أجواء اللقاء قبل نهاية الشوط الأول.

تلقى خورفكان ضربة موجعة بطرد مهاجمه دومبيا في الدقيقة 45+5، بعد تدخل قوي على محمد قرباني، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.

استغل الوحدة النقص العددي في الشوط الثاني، حيث أحرز عمر خريبين هدف التقدم في الدقيقة 51، بتسديدة قوية من خارج المنطقة. وعزز الإيراني أحمد نور الله النتيجة بهدف رائع من تسديدة بعيدة المدى استقرت في الزاوية اليسرى لمرمى خورفكان في الدقيقة 69، ليؤكد تفوق العنابي ويحصد ثلاث نقاط ثمينة.