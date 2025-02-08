الظفرة والعربي يحققان الفوز في الهواة ويرتقيان لقمة الدوري بالنقطة 30

اعتلى الظفرة صدارة دوري الدرجة الأولى بشكل مؤقت، متفوقًا بفارق الأهداف عن العربي الوصيف، بعد فوزه العريض على غلف إف سي صاحب المركز الأخير بنتيجة 5-1. سجل أهداف الظفرة كل من لامين ياتارا (هدفان)، وريان يسلم، ومحمد الخلوي، وأحمد العطاس في الدقائق 40، 45، 64، 68، 82، فيما سجل هدف غلف إف سي الوحيد طارق خالد في الدقيقة 89، ليرفع الظفرة رصيده إلى 30 نقطة متساويًا مع العربي.

وفي مباراة أخرى، تفوق العربي على يونايتد بنتيجة 3-0، جاءت عن طريق راشد عيسى، وفارس أحمد، وأحمد السيد في الدقائق 44، 79، 83، ليرفع العربي رصيده إلى 30 نقطة، بينما بقي يونايتد برصيد 21 نقطة في المركز السادس.

مباريات الأحد: الفجيرة يسعى لاستعادة الصدارة

تُقام يوم الأحد أربع مباريات ضمن الجولة السادسة عشرة، حيث يلتقي الفجيرة وحتا في قمة الجولة، إذ يسعى ذئاب الفجيرة لاستعادة الصدارة من العربي، لكن مهمته لن تكون سهلة أمام حتا، الذي يحتل المركز الرابع برصيد 25 نقطة وحقق نتائج مميزة في الجولات الأخيرة.

وفي مباراة أخرى، يحل دبا الفجيرة، صاحب المركز الخامس برصيد 25 نقطة، ضيفًا على الحمرية، الذي يحتل المركز العاشر برصيد 13 نقطة، ويبتعد عن صراع الصعود إلى المحترفين.

كما يستقبل الإمارات، بقيادة مدربه بدر طبيب، فريق مصفوت، الذي يشرف عليه معتز عبد الله، في مواجهة يسعى فيها كل فريق لتحقيق الفوز وتحسين مركزه في جدول الترتيب، حيث يحتل الإمارات المركز الثامن برصيد 15 نقطة، فيما يأتي مصفوت في المركز التاسع برصيد 14 نقطة.

أما المباراة الرابعة والأخيرة، فستجمع بين غلف يونايتد والذيد، حيث يسعى كلا الفريقين لاستعادة نغمة الانتصارات. يحتل الذيد المركز السابع برصيد 18 نقطة، فيما يملك غلف يونايتد 10 نقاط في المركز الثاني عشر.