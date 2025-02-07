الجزيرة يستعيد النغمة ويمطر مرمى العروبة بالخمسة في مباراة الأهداف التسعة

استعاد الجزيرة نغمة الفوز في دوري أدنوك للمحترفين بعد أن قلب تأخره بهدف أمام العروبة إلى فوز عريض بنتيجة 5-4 في مباراة الأهداف التسعة، والتي أقيمت في ثاني أيام مواجهات الأسبوع الـ15 من دوري المحترفين.

أحرز خماسية الجزيرة الفرنسي نبيل فقير (هدفان)، وهدف لكل من البرازيلي برونو أوليفيرا، والتركي رافيل تاقير، وأحمد فوزي، في الدقائق 44، 54، 58، 65، 66، فيما سجل للعروبة النيجيري فيف أوتابور، وخليفة الحمادي (بالخطأ في مرمى فريقه)، وويتنيس كمبو، والبديل علي عيد، في الدقائق 33، 63، 68، 90+4.

بهذا الفوز، رفع الجزيرة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع، في وقت تأزم فيه موقف العروبة كثيرًا في مؤخرة الترتيب برصيد 3 نقاط.

بداية حذرة

جاءت بداية اللقاء حذرة من جانب الفريقين خشية اهتزاز الشباك مبكرًا، ما قد يربك حسابات الأجهزة الفنية. وانتظر العروبة حتى الدقيقة 33 ليسجل له الوافد الجديد، النيجيري فيف أوتابور، هدفه الأول بعد تلقيه تمريرة سحرية من زميله خالد الجابري، تقدم بها وسدد كرة أرضية زاحفة تخطت المدافعين وعانقت شباك الحارس ستيفان لوكوفيتش.

لكن لاعبي الجزيرة رفضوا التوجه إلى غرفة الملابس دون تعديل النتيجة، حيث أدرك المهاجم برونو أوليفيرا التعادل في الدقيقة 44، مستفيدًا من كرة محسنة أرسلها له كوليبالي بالمقاس على رأسه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

شوط الأهداف

مع انطلاقة الشوط الثاني، تمكن الجزيرة من إضافة الهدف الثاني في شباك العروبة عبر اللاعب التركي رافيل تاقير، مستفيدًا من تمريرة كوليبالي، الذي صنع هدفي الجزيرة، وذلك في الدقيقة 54. ولم تمضِ سوى دقائق حتى وضع الفرنسي نبيل فقير بصمته في اللقاء بتسجيله هدفًا رائعًا بعد استقباله تمريرة محمد النني داخل منطقة الجزاء، ليقوم بتسديد الكرة في زاوية صعبة على حارس العروبة، في الدقيقة 58.

لكن مدافع الجزيرة خليفة الحمادي أعاد الأمل للعروبة بعد أن سجل هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه، لتصبح النتيجة 3-2. وتمكن أحمد فوزي من إعادة الفارق إلى هدفين بتسجيله الهدف الرابع للجزيرة في الدقيقة 65، قبل أن يضيف نبيل فقير هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه في الدقيقة 66، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ولم يستسلم العروبة، حيث قلص الفارق إلى هدفين عن طريق الوافد الجديد ويتنيس كيمبو بطريقة رائعة في الدقيقة 68، قبل أن يتمكن البديل علي عيد من تسجيل الهدف الرابع للعروبة في الوقت بدل الضائع، لينتهي اللقاء بفوز الجزيرة بنتيجة 5-4.