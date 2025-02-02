الفجيرة يحسم لقب شتاء دوري الهواة بعد فوزه على مجد بهدف

حسم الفجيرة لقب بطل شتاء دوري الهواة متصدرًا المسابقة برصيد 29 نقطة، وذلك عقب فوزه الصعب على ضيفه مجد بهدف وحيد أحرزه اللاعب ساندر بنبشير في الدقيقة 56 من عمر الشوط الثاني، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب الفجيرة في ختام الجولة الخامسة عشرة. وبهذا الفوز، يعزز "الذئاب" تقدمه في المركز الأول رافعًا رصيده إلى 29 نقطة.

وعلى ملعب الجزيرة الحمراء، عاد دبا الفجيرة بفوز كبير على حساب أصحاب الأرض بنتيجة 4-0، سجل لـ"النواخذة" كل من البرازيلي ديوغو دا سيلفا، ومواطنه ويسلي باتريك، ومحمد إبراهيم، بالإضافة إلى والاس جوميس الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه "نيران صديقة"، ليرفع دبا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس.

كما كان الفوز أيضًا من نصيب الذيد على الحمرية بهدف وحيد أحرزه لاعب العنابي حمد جاسم حسن بالخطأ في مرمى فريقه، ليرفع الذيد رصيده إلى 18 نقطة، فيما يبقى الحمرية عند نقاطه الـ 13 السابقة.