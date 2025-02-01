الظفرة والعربي يتعادلان سلبياً ويؤجلان هوية بطل شتاء الهواة.. والفجيرة يتأهب

حسم التعادل السلبي مباراة قمة الأسبوع الـ15 من دوري الدرجة الأولى، التي جمعت الظفرة وضيفه العربي، ليكسب كل فريق نقطة رفعت رصيدهما إلى 27 نقطة في الصدارة، ليتأجل حسم لقب بطل شتاء دوري الهواة إلى ما بعد مباراة الأحد المهمة، التي تجمع الفجيرة الثالث برصيد 26 نقطة، ومجد الثالث عشر برصيد 8 نقاط.

وفي حال فوز الفجيرة أو تعادله، سيتوج الذئاب بلقب مرحلة الشتاء، أما هزيمة الفجيرة أمام مجد، فستمنح العربي اللقب المعنوي.

وفي مباراة ثانية، استعاد حتا نغمة الانتصارات، محققاً الفوز على غلف يونايتد بثلاثية نظيفة، سجلها كل من مارسيلو، جودنيوس، وروبسون في الدقائق (33، 39، 89)، ليرفع الإعصار رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع، محافظاً على حظوظه في التأهل لدوري المحترفين، بينما ظل الخاسر برصيد 10 نقاط في المركز الثاني عشر.

وحقق يونايتد فوزاً متأخراً على مصفوت بهدف اللاعب كوينسي بروميس، الذي جاء في الدقيقة 86 من عمر المباراة، ليصل يونايتد إلى 21 نقطة، محتفظاً بمركزه السادس، بينما بقي مصفوت برصيد 14 نقطة في المركز التاسع.

وفي بقية مباريات الأحد، يرحل دبا الفجيرة لمواجهة الجزيرة الحمراء في مباراة مهمة للنواخذة، الذي يملك 22 نقطة ويسعى لتعويض خسارته في الجولة قبل الماضية ضد الذيد، الذي يلاقي جاره الحمرية في نفس الجولة.