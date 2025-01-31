في مباراة الأهداف السبعة.. بركان عجمان ينفجر في وجه الوحدة

حقق عجمان فوزًا مثيرًا 4-3 على حساب ضيفه الوحدة، في المباراة التي جرت اليوم، الجمعة، على استاد راشد بن سعيد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين.

ورفع عجمان، الملقب بـ"البركان"، رصيده إلى 19 نقطة، وتقدم إلى المركز السابع في جدول الترتيب، فيما واصل الوحدة نزيف النقاط، وتوقف رصيده عند 22 نقطة، ليفقد المركز الثالث.

سجل لعجمان: فيكتور هنريكي (10)، ميلوش كوسانوفيتش (هدفان من ركلتي جزاء في الدقيقتين 55 و67)، وعلي مدن (77)، بينما سجل للوحدة: عمر خريبين (ركلة جزاء في الدقيقة 43)، لوكاس بيمنتا (45+1)، وأحمد نور الله (90+5).

شهدت المباراة العديد من التقلبات على مدار الشوطين، حيث جاءت ستة أهداف من سبعة عبر الكرات الثابتة، بعد احتساب ثلاث ركلات جزاء، إضافة إلى ثلاثة أهداف من ضربات ركنية.

ورغم تفوق عجمان في الشوط الأول من حيث الفرص والخطورة، إذ تقدم بالهدف الأول عن طريق هنريكي بعد متابعة لرأسية ميلوش من كرة ركنية، إلا أن الوحدة أنهى الشوط الأول متقدمًا، بعدما تعادل عمر خريبين من ركلة جزاء احتسبها الحكم نتيجة لمسة يد على المدافع ميلوش كوسانوفيتش.

وعلى عكس مجريات الشوط، خطف لوكاس بيمنتا هدف التقدم للوحدة قبل نهاية الشوط الأول من ركنية أيضًا، بعدما لعب الكرة بذكاء خلف الحارس علي الحوسني.

ونجح "البرتقالي" في العودة بهدف التعادل مع بداية الشوط الثاني، عن طريق ميلوش الذي عوض خطأه، مسجلًا هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة 55، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء ثانية لأصحاب الأرض، تقدم بها ميلوش لعجمان في الدقيقة 67.

وواصل بركان عجمان ثورته، وأضاف البديل علي مدن الهدف الرابع لـ"البرتقالي" من هجمة مرتدة سريعة، بعد أن حول عرضية وليد أزارو إلى شباك الحارس محمد الشامسي.

وقلّص الإيراني أحمد نور الله الفارق بهدف ثالث للوحدة في الدقيقة 90+5، إلا أن الوقت المتبقي لم يكن كافيًا أمام "العنابي" لإدراك التعادل، لتنتهي المباراة بفوز مثير لعجمان.