الشارقة يعبر "الحصن" ويسترد صدارة الدوري بهدف كونراد

استرد الشارقة صدارة دوري أدنوك للمحترفين بفوزه على ضيفه دبا الحصن 1-0، سجله كونراد في الشوط الأول ضمن الجولة 14 للمسابقة، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة، بينما تجمد رصيد دبا الحصن عند 9 نقاط.

جاءت البداية هجومية من الشارقة مع تراجع واضح للضيوف، أسفر ذلك عن هدف مبكر في الدقيقة الرابعة، بعد صناعة متقنة من عادل تاعرابت إلى كونراد، الذي سدد الكرة على يمين الحارس سهيل عبد الله. واصل الشارقة تفوقه وسيطرته على اللعب، مقابل بعض المحاولات الخجولة من دبا الحصن، والتي لم تشكل خطورة على مرمى الحارس عادل الحوسني، فيما أهدر الشارقة فرصة محققة لتعزيز تقدمه عن طريق كايو لوكاس، لينتهي الشوط الأول بتقدمه بهدف.

لم يختلف الحال كثيرًا مع بداية الشوط الثاني، حيث أضاع الشارقة فرصتين عبر شاهين عبد الرحمن والبديل لوان بيريرا، الذي حل مكان فراس بالعربي بعد مرور الدقيقة 61. كما أجرى كوزمين مدرب الشارقة تبديلاً ثانيًا بدخول جويلهيرم مكان صاحب الهدف كونراد، ورد عليه حسن العبدولي مدرب دبا الحصن بإجراء تبديلين، بدخول علي الأنصاري بدلًا من علي الظنحاني، وفالمور بدلًا من وليد فلاح.

قبل 10 دقائق من النهاية، أجرى كوزمين تبديلين بدخول تشو مين بدلًا من شاهين عبد الرحمن، وعثمان كمارا مكان تاعرابت، ثم دفع بـماجد حسن بدلًا من ماركوس ميلوني. في المقابل، أجرى العبدولي تبديلًا ثالثًا بدخول ويتينيس شيمويو ميدانا بيجنا، وشهدت الدقائق الأخيرة تحسنًا نسبيًا في أداء دبا الحصن، لكن دون تغيير في النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز الشارقة بهدف وحيد.