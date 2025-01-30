خورفكان والعين يرفضان الفوز ويكتفيان بالتعادل

تعادل خورفكان وضيفه العين بهدفين لكل فريق خلال المباراة التي أقيمت لحساب الأسبوع الـ14 من دوري أدنوك للمحترفين. بكر خورفكان بهدفين في شوط اللقاء الأول عن طريق حمدان البشر ودومبيا في الدقيقتين 9 و13، وعدل للعين كل من لابا كودجو وسفيان رحيمي في الدقيقتين 47 و58، ليصل العين برصيده إلى 23 نقطة في مركزه الرابع، فيما رفع خورفكان رصيده إلى 15 نقطة في المركز العاشر.

وأكرم خورفكان وفادة ضيوفه بهدفين جاءا في وقت مبكر عن طريق المتألق حمدان البشر، الذي أحرز الهدف الأول في الدقيقة 9 من مجهود فردي رائع، بعد مراوغته أكثر من لاعب واضعًا الكرة في مرمى الحارس خالد عيسى، وهو الهدف الذي ألغاه حكم الراية محمد المازمي بحجة وجود اللاعب البشر في خانة التسلل، لكن تقنية الفيديو صادقت على قرار حكم الساحة أحمد خلفان ليتم احتساب هدف التقدم للنسور. ولم تمر سوى دقيقتين حتى عاد دومبيا واستغل خطأ دفاعيًا فادحًا لفريق العين، مستفيدًا من الكرة التي وصلته من أحد المدافعين ليحولها إلى المرمى، حاول يونغ بارك إبعادها لكنه أسكنها الشباك، هدف ثانٍ جاء قبل اكتمال أول ربع ساعة من انطلاقة المباراة.

بعد الهدفين، شعر لاعبو العين بالخطر وقاموا بشن عدة طلعات عن طريق لابا كودجو والبديل سفيان رحيمي، الذي حلّ بدلًا من المدافع كوامي المهدد بالبطاقة الصفراء في أول ثلث ساعة من بداية المباراة، لينتهي الشوط الأول بتقدم خورفكان على العين بهدفين.

مع انطلاقة شوط المدربين، قلص العين الفارق عن طريق رأسية هداف الفريق لابا كودجو، الذي حول الكرة العرضية المتقنة التي أرسلها بندر الأحبابي بالمقاس على رأسه، ليحرز هدفه رقم 16 في الدوري. وعاد الأحبابي وكرر السيناريو ذاته بتمريرة سحرية لم يتوانَ سفيان رحيمي في إيداعها الشباك، هدف التعادل جاء في الدقيقة 58.

وردت عارضة خورفكان رأسية مدافع العين خالد العطاس في الدقيقة 69، وبعد العودة للفار، رفض حكم اللقاء احتساب هدف للعين جاء عن طريق لابا العائد من خانة التسلل، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.