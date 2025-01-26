التعادلات تسيطر على مباريات الجولة 14 لدوري الدرجة الأولى

تصدرت نتيجة التعادل مشهد مباريات ختام مواجهات الأسبوع 14 من دوري الدرجة الأولى بعد نهاية 3 لقاءات بلا غالب أو مغلوب. وحضرت نتيجة التعادل 2-2 خلال مباراتين. في الأولى، تمكن يونايتد من اقتناص نقطة غالية من ملعب مستضيفه الإمارات بعد مباراة متقلبة. بكر "الصقور" بهدف السبق عن طريق عادل وجدان في الدقيقة 14، وعدل كوينسي بروموس في الدقيقة 28، وأضاف ميكائيل بورت هدف الإمارات الثاني في الدقيقة 55. وفي آخر أنفاس اللقاء، عدل علي صنقور لفريق يونايتد في الدقيقة 96 ليكسب كل فريق نقطة رفعت رصيد "الصقور" إلى 15 نقطة و"يونايتد" إلى 18 نقطة في المركز السادس.

وخسر حتا نقطتين غاليتين على أرضية ملعبه بعد التعادل أمام الحمرية بنتيجة 2-2. أحرز لحتا مارسيلو فريتاس وويليان ليرا في الدقيقتين 46 و90، وسجل لعنابي الهواة سعود عبد الرزاق وجيلهرام كاسترو في الدقيقتين 33 و41، ليصل حتا برصيده إلى 22 نقطة متساويًا مع النواخذة في المركز الرابع، بينما وصل الحمرية إلى النقطة 13.

وتعادل الذيد والجزيرة الحمراء سلبيًا ليصل الذيد برصيده إلى 15 نقطة، والجزيرة الحمراء إلى 12 نقطة.