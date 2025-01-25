«هاتريك» ساند بن بشير يقود الفجيرة إلى صدارة دوري الدرجة الأولى

اعتلى الفجيرة صدارة دوري الدرجة الأولى إثر فوزه العريض على فريق غلف إف سي بنتيجة 5-1، سجل منها ساند بن بشير (هاتريك) وهدف لكل من باسط سيدو وإسماعيل سونكو، ليرفع الفجيرة رصيده إلى 26 نقطة، فيما تجمد رصيد الخاسر عند 6 نقاط. وحقق الظفرة فوزًا غاليًا على مضيفه مصفوت بهدفين مقابل هدف، أحرز لفارس الظفرة كل من ريان يسلم ومحمد لامين، بينما سجل لمصفوت حمزة العطاس، ليصل الظفرة إلى 26 نقطة، متساويًا مع كل من الفجيرة المتصدر بفارق الأهداف، والعربي الوصيف.

وحقق غلف يونايتد فوزه الثاني على التوالي على فريق مجد بنتيجة 2-1، أحرز هدفي الفائز كل من لوريس وراشد فؤاد، بينما سجل هدف مجد اللاعب مامور، ليصل غلف يونايتد إلى 10 نقاط، ويبقى مجد برصيد 8 نقاط.

وتُقام الأحد 3 مباريات، حيث يستقبل الإمارات، بقيادة مدربه الجديد بدر طبيب، فريق يونايتد السادس برصيد 17 نقطة، فيما يملك الصقور 14 نقطة في المركز التاسع ويتطلع إلى تعويض هزيمته أمام فارس الظفرة قبل أسبوع. وفي مباراة ثانية، يستقبل حتا الخامس برصيد 21 نقطة، والفائز على الجزيرة الحمراء، ضيفه الحمرية العاشر برصيد 12 نقطة. ويسعى الذيد لمواصلة صحوته عندما يستقبل فريق الجزيرة الحمراء الجريح، ويملك الذيد 14 نقطة في المركز الثامن، بينما يحتل الجزيرة الحمراء المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة، ويخلد العربي للراحة الأسبوعية.