بعد مرور 123 يوماً.. بني ياس يستعيد ذاكرة الانتصارات ويصطاد نمور كلباء بركلة جزاء

استعاد بني ياس ذاكرة الانتصارات بعد مرور 123 يومًا من الغياب، وذلك إثر انتصاره الغالي على مضيفه كلباء بهدف الروماني أندريه بوركا، والذي جاء عبر ركلة جزاء في الدقيقة 38. ويعود آخر فوز حققه بني ياس إلى مواجهة عجمان يوم 20 سبتمبر الماضي ضمن الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، ليقفز بني ياس إلى المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة، فيما تراجع النمور إلى المركز الثامن برصيد 17 نقطة.

ولم يرتقِ الشوط الأول للمستوى المنتظر من قبل جمهور كل فريق، حيث كان واضحاً الحذر الشديد من لاعبي الفريقين والخوف من اهتزاز الشباك، على الرغم من نسبة الاستحواذ الأكبر لكلباء على الكرة. في المقابل، اعتمد الضيوف على المرتدات التي لم تشكل خطورة كبيرة. وشهدت الدقيقة 38 وقوع مدافع كلباء سالم راشد في المحظور بعد أن قام بعرقلة مهاجم بني ياس لازار ماركوفيتش داخل منطقة الجزاء، حيث لم يتردد حكم المباراة عادل النقبي في احتسابها ركلة جزاء انبرى لها اللاعب أندريه بوركا، محرزاً الهدف الأول لفريقه بعد أن وضع الكرة على يسار الحارس سلطان المنذري الذي اتجه للزاوية المعاكسة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف دون رد.

وخلال الشوط الثاني، دفع مدرب كلباء بأكثر من لاعب في خط الهجوم، لتؤول السيطرة مجددًا لكلباء. تحرك البديل لياندرو بنشاط في الجهة اليمنى، ونجح في فتح ثغرات في خط دفاع السماوي، إلا أن فرصًا مؤكدة للنمور ضاعت بسبب تألق حارس بني ياس فهد الظنحاني، الذي تمكن من إنقاذ مرمى فريقه في أكثر من هجمة خطرة. كما رفض حكم اللقاء عادل النقبي احتساب هدف لكلباء في الوقت بدل الضائع بسبب تجاوز الكرة بكامل محيطها خط التماس، لينتهي اللقاء بفوز بني ياس على كلباء بهدف دون رد.