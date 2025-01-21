عجمان يواصل مشوار الانتصارات بثنائية في مرمى خورفكان

واصل عجمان مشوار الانتصارات وتمكن من تحقيق فوزه الثاني على التوالي في دوري أدنوك للمحترفين بعد تخطيه عقبة مضيفه خورفكان بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي أقيمت في افتتاحية مواجهات الأسبوع 13. أحرز ثنائية "البرتقالي" كل من مدافع خورفكان بيدرو بافلوف بالخطأ في مرمى فريقه «نيران صديقة» في الدقيقة 18، ووليد أزارو في الدقيقة 87، ليرفع عجمان رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع، بينما تراجع خورفكان إلى المركز العاشر برصيد 14 نقطة. وأشهر حكم المباراة محمد الهرمودي 9 بطاقات صفراء طوال وقت المباراة.

وغابت الفرص الحقيقية خلال شوط المباراة الأول الذي انتهى بتقدم الفريق الضيف "عجمان" عبر نيران صديقة، بعد أن حاول مدافع خورفكان بيدرو بافلوف إبعاد تسديدة لاعب عجمان إسماعيل مؤمن داخل منطقة العمليات، لكن الكرة تحولت من قدمه لتخدع الحارس أحمد حمدان وتعانق الشباك، وذلك في الدقيقة 18. وحاول أصحاب الأرض إدراك التعادل عبر سلاح التسديدات عن طريق عبد الله النقبي الذي سدد أكثر من كرة خطرة، لكن حارس عجمان علي الحوسني كان يقظاً وحافظ على نظافة شباكه حتى نهاية الشوط الأول بتقدم عجمان بهدف.

وخلال شوط المدربين، فرض خورفكان حصاراً محكماً من أجل إدراك التعادل، وتطايرت الفرص تباعاً للاعبي "النسور"، مع اعتماد عجمان على المرتدات، والتي كاد من إحداها مهاجم عجمان وليد أزارو أن يحرز هدف الاطمئنان لجمهور فريقه بعد أن واجه حارس خورفكان أحمد حمدان، لكنه أخفق في إحداثيات المرمى لتضيع فرصة مؤكدة لـ"البرتقالي". وفي آخر دقائق اللقاء، مرر النجم البحريني علي مدن كرة على طبق من ذهب لزميله وليد أزارو، الذي تقدم وسدد كرة قوية في قلب المرمى، هدفاً ثانياً انتهت عليه المباراة بفوز مهم لعجمان على خورفكان 2-0.