الوحدة يكمل رباعية السوبر الإماراتي القطري بكأس التحدي

تُوج الوحدة بطلاً لكأس التحدي بعد فوزه على الوكرة 5-4 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، في ختام النسخة الثانية لكأس السوبر الإماراتي القطري، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي.

وأكمل الوحدة تفوق الأندية الإماراتية، محققاً اللقب الرابع في بطولات السوبر الإماراتي القطري لعام 2025.

تقدم الوكرة أولاً عن طريق عيسى العيدوني في الدقيقة 26، وتعادل للوحدة عمر خريبين في الدقيقة 61.

وفي ركلات الترجيح، سجل للعنابي كل من لوكاس بيمنتا، أحمد نور الله، عمر خريبين، برناردو فولها، وليونيل وامبا، فيما أهدر الأوزبكي خوجيمات إيركينوف. أما للوكرة، فقد سجل ريكاردو جوميز، ألكسندر شولز، فريد بولاية، وحمدي فتحي، بينما أهدر عيسى العيدوني والمهدي علي.

قدم الفريقان مباراة قوية تقاسما شوطيها، إذ ظهر الوكرة بصورة أفضل في الشوط الأول، فيما استعاد الوحدة توازنه في الشوط الثاني بعد أداء مخيب في البداية.

انتهى الشوط الأول بتقدم الوكرة الذي نجح في فرض أفضليته على أصحاب الأرض، بفضل الضغط الجيد من لاعبيه على الوحدة والتحرك في المساحات الخالية سواء في وسط الملعب أو على الأطراف.

ورغم البداية الهجومية للوحدة في الدقائق العشر الأولى، إلا أن الوكرة تمكن من الدخول في أجواء اللقاء وشكلت هجماته خطورة حقيقية على مرمى محمد الشامسي، الذي نجح في إبعاد تسديدة فريد بولاية في الدقيقة 15 إلى ركنية.

وترجم الوكرة أفضليته إلى هدف أحرزه عيسى العيدوني في الدقيقة 26 من ركنية أرسلها عبد الكريم حسن، مستغلاً سوء التمركز من لاعبي الوحدة.

وشهدت الدقيقة 36 أول محاولة خطرة للوحدة عبر تسديدة عمر خريبين التي مرت بجوار القائم، تبعتها تسديدة أخرى أبعدها حارس الوكرة ببراعة إلى ركنية.

تحسن أداء الوحدة في الشوط الثاني، وكثف "العنابي" من ضغطه الهجومي بغية إحراز هدف التعادل. وسنحت للفريق أكثر من فرصة، حيث كاد فاكوندو أن يعادل النتيجة في الدقيقة 50 بعد عرضية من روبن جهة اليسار، لكنه سدد في جسد الحارس.

وأثمر ضغط الوحدة عن هدف التعادل، أحرزه هداف الفريق عمر خريبين، مستغلاً خطأ من المدافع المهدي علي، وضعها خريبين على يسار الحارس سعود الخاطر في الدقيقة 61.

حاول كلا الفريقين خطف هدف الفوز في الدقائق المتبقية، إلا أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، قبل أن تحسم ركلات الترجيح اللقب لمصلحة الوحدة.