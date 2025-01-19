أسبوع مثير في دوري الهواة.. الذيد يتألق وغلف يونايتد ينتصر في اللحظات الأخيرة

فاجأ الذيد مضيفه دبا الفجيرة وفاز عليه في عقر داره بنتيجة 2-1 خلال اللقاء الذي أُقيم بملعب تحفة النواخذة، وجاء في ختام مواجهات الأسبوع 13 من دوري الدرجة الأولى "الهواة". حرم الذيد فريق النواخذة من استرداد مركز الوصافة الذي بات بحوزة جاره الفجيرة. أحرز ثنائية الذيد كل من لاحج النوفلي ولوكاس سيلفا في الدقيقتين 1 و30، بينما سجل للنواخذة دييغو داسيلفا في الدقيقة 72. وصل الذيد برصيده إلى 14 نقطة، بينما بقي الخاسر برصيد 22 نقطة متراجعًا نحو المركز الخامس في الترتيب.

واستعاد غلف يونايتد ذاكرة الانتصارات وفاز على ضيفه غلف إف سي بهدف اللاعب عبد الله مهدي الذي أحرزه في الوقت بدل الضائع، ليرفع الفائز رصيده إلى 7 نقاط، وتجمد غلف إف سي عند 6 نقاط متراجعًا نحو المركز الأخير.

وخطف الحمرية تعادلاً بشق الأنفس بهدفين أمام ضيفه مجد، الذي أحرز له كل من لامار والكر وبواتينغ في الدقيقتين 35 و56. بينما سجل للحمرية إبراهيم هارونا وحمد جاسم في الدقيقتين 18 و90+1، ليصل "عنابي الهواة" برصيده إلى 12 نقطة، ويرتفع رصيد مجد إلى 8 نقاط.