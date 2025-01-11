العربي يحافظ على صدارة الهواة ويونايتد يفاجئ الظفرة بثلاثية نظيفة

حافظ العربي على صدارة دوري الدرجة الأولى "الهواة" إثر فوزه العريض على غلف يونايتد بنتيجة 3-1 في ختام مواجهات الأسبوع 12 من المسابقة، أحرز أهداف العربي محمد ديوب "هدفين" وهدف للمخضرم راشد عيسى، فيما سجل يتيمة الخاسر علاء مزهر، ليصل العربي برصيده إلى 26 نقطة مغردًا وحيدًا في الصدارة، وظل غلف يونايتد بأربع نقاط في مركزه الرابع عشر "الأخير".

وتمكن يونايتد من إلحاق هزيمة ثقيلة بفريق الظفرة استقرت عند 3 أهداف دون رد، أحرز للفائز كل من بروميس وعلي صنقور ولويس توريس، ليرفع يونايتد رصيده إلى 17 نقطة، وتجمد الظفرة عند 20 نقطة ليتنازل عن المركز الثالث لفريق الفجيرة الفائز على مصفوت بنتيجة 4-3، أحرز منها ساندر بن بشير ثنائية وهدف لكل من محمد سالم وحمد محمد، فيما أحرز ثلاثية القناصة كل من جوتير حيدر ومطر بدجي وجاسم النقبي، ليرفع الفجيرة رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الظفرة الرابع، وتراجع مصفوت إلى المركز السابع بـ 14 نقطة.

وخيمت نتيجة التعادل بهدف على مباراة مجد وضيفه الجزيرة الحمراء، الذي تقدم له جمال معروف في الشوط الأول وعدل مجد النتيجة في آخر أنفاس اللقاء عبر اللاعب لامار والكر، ليكسب كل فريق نقطة رفعت رصيد الجزيرة الحمراء إلى 11 نقطة ومجد إلى 7 نقاط.