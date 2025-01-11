في أول مباراة لإيسايلا بعد العودة للسماوي.. التعادل السلبي يحسم مواجهة بني ياس والوصل

حسم التعادل السلبي مباراة بني ياس والوصل، التي أقيمت اليوم السبت على ملعب "السماوي" بالشامخة، في الجولة الـ 12 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع بني ياس رصيده إلى 9 نقاط ويتقدم إلى المركز الـ 11 في جدول الترتيب، فيما وصل الوصل إلى النقطة 17 في المركز الـ 8.

جاءت المباراة متكافئة بين الفريقين، خصوصًا في الشوط الأول، فيما مالت الأفضلية النسبية لأصحاب الأرض في الشوط الثاني الذي شهد فرصًا ضائعة بالجملة.

وكاد بني ياس أن يتقدم مبكرًا بعدما أحرز المالي يوسف نياكاتيه هدفًا في الدقيقة الثامنة، لكنه أُلغي بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وتألق خالد السناني، حارس الوصل، في التصدي لأكثر من كرة خطيرة، بعدما أنقذ مرماه من محاولة لفهد بدر في الدقيقة 32، وعاد ليبعد تسديدة من الصربي لازار ماركوفيتش الذي وصلته الكرة وتوغل داخل المنطقة وسدد أرضية باتجاه المرمى أبعدها السناني ببراعة.

في المقابل، ردت العارضة تسديدة فابيو ليما في الدقيقة 34 بعد ارتباك واضح في دفاع بني ياس.

في الشوط الثاني، شكلت هجمات أصحاب الأرض خطورة واضحة على مرمى "الإمبراطور"، وأهدر نياكاتيه هدفًا محققًا لبني ياس بعدما انفرد بالمرمى، لكنه سدد برعونة في يد الحارس في الدقيقة 60.

وحرمت العارضة ماركوفيتش من هز الشباك بقذيفة بعيدة المدى في الدقيقة 65، قبل أن يتصدى فهد الظنحاني لتسديدة خطيرة من نجم الوصل، فابيو ليما، في الدقيقة 76.

حاول كلا الفريقين خطف هدف الفوز ونقاط المباراة الثلاث في الدقائق المتبقية، ولكن كل المحاولات لم يُكتب لها النجاح لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.