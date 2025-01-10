ليرا يقود حتا لإسقاط دبا ويحرمه من الصدارة

حقق حتا فوزاً غالياً بهدف دون رد على ضيفه دبا الفجيرة في افتتاح مواجهات الجولة 12 من دوري الدرجة الأولى، أحرز هدف الفوز الوحيد اللاعب ويليان ليرا في الدقيقة 45 من عمر المباراة، ليحرم الإعصار ضيفه من اعتلاء الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، وبقي النواخذة برصيد 22 نقطة في المركز الثاني خلف العربي المتصدر بفارق نقطة، والذي يواجه السبت فريق غلف يونايتد.

وفي مباراة ثانية، استعاد الحمرية نغمة الفوز بعد غياب، محققاً انتصاراً عريضاً على غلف إف سي. أحرز رباعية «عنابي الهواة» كل من إسماعيل الحمادي (هدفين) وهدف لكل من عصام سحتيت وإبراهيم هارونا في الدقائق 16، 51، 59، 70، وطرد حكم المباراة لاعب غلف إف سي شهاب عبدالله في الدقيقة 49، ليصل الحمرية برصيده إلى 11 نقطة في المركز العاشر، وتجمّد رصيد الخاسر عند 6 نقاط في المركز الثالث عشر.

وتقام يوم السبت 4 مواجهات، تجمع العربي المتصدر برصيد 23 نقطة بفريق غلف يونايتد صاحب المركز الأخير بأربع نقاط، ويعود الظفرة الثالث برصيد 20 نقطة إلى ساحة التنافس بعد الراحة الإجبارية، وذلك عندما يلتقي بفريق يونايتد السابع برصيد 14 نقطة في مباراة لن تكون سهلة على الفريقين. ويستقبل مصفوت السادس بـ14 نقطة ضيفه الفجيرة الرابع برصيد 17 نقطة، الفائز على دبا والإمارات على التوالي. وفي اللقاء الأخير غداً، يسعى مجد الثاني عشر برصيد 6 نقاط إلى استعادة نغمة الفوز، وذلك عندما يستقبل فريق الجزيرة الحمراء العاشر برصيد 10 نقاط، المنتشي بفوزه على غلف إف سي قبل أسبوع.