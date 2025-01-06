الوحدة يقسو على دبا الحصن برباعية ويستعيد المركز الثالث في دوري المحترفين

استعاد الوحدة المركز الثالث في دوري أدنوك للمحترفين بعد فوزه على ضيفه دبا الحصن 4-1، اليوم الاثنين، على استاد آل نهيان، في ختام الجولة الحادية عشرة من المسابقة.

ورفع الوحدة رصيده إلى 21 نقطة ليقفز من المركز السادس إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، بفارق 7 نقاط عن الشارقة المتصدر، فيما استمر دبا الحصن في المركز الـ12 بعد توقف رصيده عند 6 نقاط.

أحرز رباعية الوحدة ساشا إيفكوفيتش (6)، وعمر خريبين (37)، وفاكوندو (75)، وبراهيما ديارا (88)، بينما أحرز هدف دبا إبراهيما سيسيه (34).

بدأ الوحدة المباراة بضغط هجومي، ونجح في التقدم مبكراً عن طريق المدافع ساشا إيفكوفيتش، الذي افتتح التسجيل بعد خطأ من علي الظنحاني، الذي حاول تشتيت الكرة لكنها ارتدت من ساشا داخل الشباك.

لم يهتز الضيوف رغم الهدف المبكر لأصحاب الأرض، وهدد لاعبو دبا الحصن مرمى الوحدة، لينجح إبراهيما سيسيه في إدراك التعادل بعد متابعة لرأسية حمدان الكمالي وضعها بسهولة في شباك الحارس راشد علي.

وأعاد السوري عمر خريبين التقدم مجدداً للوحدة في الدقيقة 37 بعدما وصلته الكرة داخل المنطقة، وتمكن من ترويضها ببراعة وسددها بمهارة في المرمى.

في الشوط الثاني، بحث دبا الحصن عن التعادل ولكنه واجه صعوبة في اختراق دفاع الوحدة، الذي شكلت هجماته المرتدة خطورة على مرمى الحارس سهيل عبد الله.

وأهدر عمر خريبين ركلة جزاء في الدقيقة 58، قبل أن يضيف البديل فاكوندو الهدف الثالث من متابعة لتسديدة خريبين.

واختتم براهيما ديارا أهداف العنابي بتسجيله الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 88.