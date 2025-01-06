«الريمونتادا» تتلاعب بالأعصاب وتمنح خورفكان النقاط أمام بني ياس

تلاعبت «الريمونتادا» بأعصاب الجماهير ومنحت خورفكان فوزاً عريضاً على ضيفه بني ياس بنتيجة 5-2 بعد مباراة مثيرة ومتقلبة الأطوار جاءت لحساب الأسبوع 11 من دوري أدنوك للمحترفين، وشهد اللقاء 7 أهداف على مدار الشوطين، أحرز للنسور كل من شيكنا دومبيا «هدفين»، والبديل حمدان البشر «هدفين»، وهدف لعمر كيتا في الدقائق 13، 60، 62، 85، 87، وأحرز ثنائية السماوي كل من سيل سامويل وأرنود لوسامبا في الدقيقتين 28 و31. وقام حكم المباراة بطرد لاعب بني ياس خميس المنصوري بالبطاقة الحمراء بعد اعتدائه دون كرة على لاعب من خورفكان في الوقت بدل الضائع، ليصل خورفكان برصيده إلى 14 نقطة متقدماً نحو المركز الثامن بشكل مؤقت، فيما بقي الخاسر في مركزه الـ11 برصيد 8 نقاط.

شوط متقلب

جاءت المباراة متقلبة الأطوار حيث انتهى الشوط الأول بتقدم السماوي بنتيجة 2-1، وعلى الرغم من تقدم خورفكان بهدف السبق في الدقيقة 13 عبر المالي شيكنا دومبيا الذي قص شريط الأهداف بعد تحويله عرضية زميله ماتيوس أندرادي التي تخطت المدافعين، وقابلها دومبيا على الطائر بهدف أول احتج عليه لاعبو السماوي بحجة وقوع اللاعب في خانة التسلل، لكن حكم اللقاء يوسف الجسمي، وبعد تواصله مع حكام الفيديو، صادق على احتساب الهدف الأول الذي أشاع الفرحة في مدرجات خورفكان. لكن بني ياس تمكن من العودة وإدراك التعادل عبر التسديدة القوية للاعب سيل سامويل من خارج منطقة الجزاء، والتي فشل حارس خورفكان أحمد الحوسني في صدها لتغالطه الكرة وتعانق الشباك في الدقيقة 28، ولم تمر سوى 3 دقائق فقط حتى أضاف أرنود لوسامبا هدف بني ياس الثاني بعد أن استغل تمريرة زميله يوسفو نياكتية بنجاح داخل منطقة العمليات ليحولها لوسامبا مباشرة في سقف المرمى هدفاً ثانياً انتهى عليه شوط اللقاء الأول.

وبعد مرور ساعة على انطلاقة اللقاء، أعاد دومبيا اللقاء لنقطة التعادل بهدف رأسي جميل مستفيداً من كرة سلطان الزعابي المتقنة. ومن أول لمسة بعد دخوله، وبعد مرور دقيقة و10 ثوانٍ، تمكن حمدان البشر لاعب خورفكان من تسجيل هدف فريقه الثالث أيضاً من ضربة رأس قوية خدعت الحارس الظنحاني ومنحت الفرحة لخورفكان في الدقيقة 62. وعاد نفس اللاعب حمدان البشر وتمكن من تسجيل هدف فريقه الرابع من ضربة رأس أيضاً في الدقيقة 86، وأضاف عمر كيتا هدف فريقه الخامس من مجهود فردي رائع. وقام الحكم بطرد لاعب بني ياس خميس المنصوري بعد العودة إلى تقنية الفيديو لتنتهي المباراة بفوز خورفكان 5-2.